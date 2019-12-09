16:11
9 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, 7 декабря
      Вєсті.UA
      18:12, 7 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Анбандлинг в Украине: что значит и как работает

      82 Читати новину українською
      Подробно об анбандлинге / liga.net

      Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге – отделении газотранспортной системы от "Нафтогаза". Объясняем, что означает анбандлинг и для чего он нужен Украине.

      Закон об отделении газотранспортной системы требовал от Украины Европейский Союз. А также президент России Владимир Путин, объясняя, что "Газпром" сможет заключить новый газовый контракт с Украиной только после принятия европейского законодательства.

      Читайте также: "Нафтогаз" завершил очередные переговоры с "Газпромом": результаты

      Что такое анбандлинг

      Анбандлинг – это добровольное разделение крупных промышленных предприятий на несколько меньших, мобильных и самостоятельных структур.
      В случае "Нафтогаза" анбандлинг – это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.
      На практике это означает, что одно и то же лицо не имеет права осуществлять прямой или косвенный контроль над предприятием с производства или поставки газа одновременно с контролем над оператором газотранспортной системы или газотранспортной системой.

      Обратите внимание: В "Нафтогазе" отреагировали на требование Медведева по газовому контракту

      История вопроса

      • В 2012-2014 годах "Ernst & Young" и "Rothschild Group" предоставили Украине рекомендации по реструктуризации и оптимизации активов "Нафтогаза". Тогда же свои рекомендации предоставил и Всемирный банк. Из-за того, что консультанты не имели необходимого опыта, их полуторагодовая работа не дала результатов.
      • В марте 2014 года Кабмин определил, что Секретариат Энергетического сообщества будет иметь решающий голос в определении плана по анбандлингу.
      • В апреле 2015 года в Украине приняли закон "О рынке природного газа", который предусматривает две модели отделения оператора ГТС: модель полного отделения имущества и модель создания независимого самостоятельного оператора ГТС. Согласно принятому закону, процесс отделения оператора ГТС должен был завершиться до 1 июня 2016 года.
      • В июне компания "McKinsey & Company" осуществила всесторонний анализ вариантов отделения, а также мировых практик и рекомендаций. И уже в октябре "Нафтогаз" разработал план отделения оператора ГТС, предоставив его на международное рассмотрение.
      • Впоследствии правительство приняло решение о создании ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).
      • В июле 2018 года наблюдательные советы МГУ и "Нафтогаза" подписали Меморандум о взаимопонимании относительно отделения оператора ГТС.
      • 31 октября 2019 года Верховная Рада поддержала закон о проведении анбандлинга. После чего нардепы зарегистрировали постановление об отмене принятия этого документа, поэтому президент не мог подписать закон.
      • Парламент 15 ноября устранил несогласованности с европейскими нормами и разблокировал подписание закона об отделении газотранспортной системы Украины от "Нафтогаза".
      • 9 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.

      Секретариат Энергетического сообщества – это структурное подразделение международной организации Энергетическое сообщество, целью которой является расширение энергетического рынка ЕС на страны Юго-Восточной Европы.

      Какая польза от анбандлинга украинцам

      • Дальнейшее недопущение возможности для реализации чиновниками коррупционных схем и уничтожение любых коррупционных мотивов.
      • Новый оператор ГТС получит независимость не только от "Нафтогаза", но и от других потенциальных агентов влияния, например, поставщиков и органов государственной власти.
      • С момента отделения ГТС "Нафтогаз", а в целом и Украина, больше не будет нести полную ответственность за все, что влияет на транспортировку газа по магистральным путям.
      • Это позволит также обеспечить постоянство и бесперебойность газотранспортной работы как для внутренних, так и внешних потребителей услуг транспортировки.

      К теме: В правительстве планируют утвердить гарантированную цену на газ для населения

      Действует ли система анбандлинга в других странах мира

      В Евросоюзе ввели Третий энергетический пакет в 2007 году – именно тогда нарастал газовый конфликт между Украиной и Россией. Цель анбандлинга – конкурентный безопасный рынок газа для всех потребителей. 27 стран-членов согласились на такие правила рынка, хотя надо признать, что каждая из стран выбрала свою форму анбандлинга, которая подходит именно ей. Различия в введенных формулах существуют до сих пор.

      "Стража на Банковой": под Офисом Президента до сих пор проходит акция – фото, видео
      сегодня
      4747
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Законодательство Газ Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 14
      сегодня , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 82
      сегодня , 15:05 Анбандлинг в Украине: что значит и как работает
      Наталія Пристанська 82
      сегодня , 14:44 "Пістолeт і 300 тисяч доларів": в Антикорсуді показали відeо з обшуку на дачі дружини Труханова
      Катерина Петренко 1584
      сегодня , 13:20 Нормандская встреча: все, что важно знать
      Вероніка Климська 2023
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук