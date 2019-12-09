Анбандлинг в Украине: что значит и как работает
Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге – отделении газотранспортной системы от "Нафтогаза". Объясняем, что означает анбандлинг и для чего он нужен Украине.
Закон об отделении газотранспортной системы требовал от Украины Европейский Союз. А также президент России Владимир Путин, объясняя, что "Газпром" сможет заключить новый газовый контракт с Украиной только после принятия европейского законодательства.
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Что такое анбандлинг
Анбандлинг – это добровольное разделение крупных промышленных предприятий на несколько меньших, мобильных и самостоятельных структур.
В случае "Нафтогаза" анбандлинг – это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.
На практике это означает, что одно и то же лицо не имеет права осуществлять прямой или косвенный контроль над предприятием с производства или поставки газа одновременно с контролем над оператором газотранспортной системы или газотранспортной системой.
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История вопроса
- В 2012-2014 годах "Ernst & Young" и "Rothschild Group" предоставили Украине рекомендации по реструктуризации и оптимизации активов "Нафтогаза". Тогда же свои рекомендации предоставил и Всемирный банк. Из-за того, что консультанты не имели необходимого опыта, их полуторагодовая работа не дала результатов.
- В марте 2014 года Кабмин определил, что Секретариат Энергетического сообщества будет иметь решающий голос в определении плана по анбандлингу.
- В апреле 2015 года в Украине приняли закон "О рынке природного газа", который предусматривает две модели отделения оператора ГТС: модель полного отделения имущества и модель создания независимого самостоятельного оператора ГТС. Согласно принятому закону, процесс отделения оператора ГТС должен был завершиться до 1 июня 2016 года.
- В июне компания "McKinsey & Company" осуществила всесторонний анализ вариантов отделения, а также мировых практик и рекомендаций. И уже в октябре "Нафтогаз" разработал план отделения оператора ГТС, предоставив его на международное рассмотрение.
- Впоследствии правительство приняло решение о создании ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).
- В июле 2018 года наблюдательные советы МГУ и "Нафтогаза" подписали Меморандум о взаимопонимании относительно отделения оператора ГТС.
- 31 октября 2019 года Верховная Рада поддержала закон о проведении анбандлинга. После чего нардепы зарегистрировали постановление об отмене принятия этого документа, поэтому президент не мог подписать закон.
- Парламент 15 ноября устранил несогласованности с европейскими нормами и разблокировал подписание закона об отделении газотранспортной системы Украины от "Нафтогаза".
- 9 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.
Секретариат Энергетического сообщества – это структурное подразделение международной организации Энергетическое сообщество, целью которой является расширение энергетического рынка ЕС на страны Юго-Восточной Европы.
Какая польза от анбандлинга украинцам
- Дальнейшее недопущение возможности для реализации чиновниками коррупционных схем и уничтожение любых коррупционных мотивов.
- Новый оператор ГТС получит независимость не только от "Нафтогаза", но и от других потенциальных агентов влияния, например, поставщиков и органов государственной власти.
- С момента отделения ГТС "Нафтогаз", а в целом и Украина, больше не будет нести полную ответственность за все, что влияет на транспортировку газа по магистральным путям.
- Это позволит также обеспечить постоянство и бесперебойность газотранспортной работы как для внутренних, так и внешних потребителей услуг транспортировки.
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Действует ли система анбандлинга в других странах мира
В Евросоюзе ввели Третий энергетический пакет в 2007 году – именно тогда нарастал газовый конфликт между Украиной и Россией. Цель анбандлинга – конкурентный безопасный рынок газа для всех потребителей. 27 стран-членов согласились на такие правила рынка, хотя надо признать, что каждая из стран выбрала свою форму анбандлинга, которая подходит именно ей. Различия в введенных формулах существуют до сих пор.