Анбандлинг в Украине: что значит и как работает

Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге – отделении газотранспортной системы от "Нафтогаза". Объясняем, что означает анбандлинг и для чего он нужен Украине.

Закон об отделении газотранспортной системы требовал от Украины Европейский Союз. А также президент России Владимир Путин, объясняя, что "Газпром" сможет заключить новый газовый контракт с Украиной только после принятия европейского законодательства.

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Что такое анбандлинг

Анбандлинг – это добровольное разделение крупных промышленных предприятий на несколько меньших, мобильных и самостоятельных структур.

В случае "Нафтогаза" анбандлинг – это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

На практике это означает, что одно и то же лицо не имеет права осуществлять прямой или косвенный контроль над предприятием с производства или поставки газа одновременно с контролем над оператором газотранспортной системы или газотранспортной системой.

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История вопроса

В 2012-2014 годах "Ernst & Young" и "Rothschild Group" предоставили Украине рекомендации по реструктуризации и оптимизации активов "Нафтогаза" . Тогда же свои рекомендации предоставил и Всемирный банк. Из-за того, что консультанты не имели необходимого опыта, их полуторагодовая работа не дала результатов.

. Тогда же свои рекомендации предоставил и Всемирный банк. Из-за того, что консультанты не имели необходимого опыта, их полуторагодовая работа не дала результатов. В марте 2014 года Кабмин определил, что Секретариат Энергетического сообщества будет иметь решающий голос в определении плана по анбандлингу.

В апреле 2015 года в Украине приняли закон "О рынке природного газа" , который предусматривает две модели отделения оператора ГТС: модель полного отделения имущества и модель создания независимого самостоятельного оператора ГТС. Согласно принятому закону, процесс отделения оператора ГТС должен был завершиться до 1 июня 2016 года.

, который предусматривает две модели отделения оператора ГТС: модель полного отделения имущества и модель создания независимого самостоятельного оператора ГТС. Согласно принятому закону, процесс отделения оператора ГТС должен был завершиться до 1 июня 2016 года. В июне компания "McKinsey & Company" осуществила всесторонний анализ вариантов отделения, а также мировых практик и рекомендаций. И уже в октябре "Нафтогаз" разработал план отделения оператора ГТС , предоставив его на международное рассмотрение.

, предоставив его на международное рассмотрение. Впоследствии правительство приняло решение о создании ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

В июле 2018 года наблюдательные советы МГУ и "Нафтогаза" подписали Меморандум о взаимопонимании относительно отделения оператора ГТС.

31 октября 2019 года Верховная Рада поддержала закон о проведении анбандлинга . После чего нардепы зарегистрировали постановление об отмене принятия этого документа, поэтому президент не мог подписать закон.

. После чего нардепы зарегистрировали постановление об отмене принятия этого документа, поэтому президент не мог подписать закон. Парламент 15 ноября устранил несогласованности с европейскими нормами и разблокировал подписание закона об отделении газотранспортной системы Украины от "Нафтогаза".

об отделении газотранспортной системы Украины от "Нафтогаза". 9 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.

Секретариат Энергетического сообщества – это структурное подразделение международной организации Энергетическое сообщество, целью которой является расширение энергетического рынка ЕС на страны Юго-Восточной Европы.

Какая польза от анбандлинга украинцам

Дальнейшее недопущение возможности для реализации чиновниками коррупционных схем и уничтожение любых коррупционных мотивов.

Новый оператор ГТС получит независимость не только от "Нафтогаза", но и от других потенциальных агентов влияния, например, поставщиков и органов государственной власти.

С момента отделения ГТС "Нафтогаз", а в целом и Украина, больше не будет нести полную ответственность за все, что влияет на транспортировку газа по магистральным путям.

Это позволит также обеспечить постоянство и бесперебойность газотранспортной работы как для внутренних, так и внешних потребителей услуг транспортировки.

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Действует ли система анбандлинга в других странах мира

В Евросоюзе ввели Третий энергетический пакет в 2007 году – именно тогда нарастал газовый конфликт между Украиной и Россией. Цель анбандлинга – конкурентный безопасный рынок газа для всех потребителей. 27 стран-членов согласились на такие правила рынка, хотя надо признать, что каждая из стран выбрала свою форму анбандлинга, которая подходит именно ей. Различия в введенных формулах существуют до сих пор.