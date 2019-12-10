Розведення військ на Донбасі може відбутися одночасно в 3 точках, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом у межах тристоронньої конктактної групи в Мінську мають обговорити питання подальшого розведення військ на Донбасі.

Як заявив він на підсумкової пресконференції після зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", сторони погодили це обговорення. Мовиться про додаткові зони розведення одночасно в трьох точках. Зеленський зауважив, що вони мають гуманітарне значення для всіх українців.

Також він розповів, що наполягав на необхідності відновлення повного контролю Києва над державним українським кордоном.

Водночас український гарант висловив упевненість, що "нормандська четвірка" повернеться до вирішення цього питання на наступній зустрічі у нормандському форматі. Відбудеться вона через 4 місяці – в березні.