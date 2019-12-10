Разведение войск на Донбассе может произойти одновременно в 3 точках, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в рамках трехсторонней конктактной группы в Минске должны обсудить вопросы дальнейшего разведения войск на Донбассе.

Как заявил он на итоговой пресс-конференции после встречи лидеров стран "нормандской четверки", стороны согласовали это обсуждение. Говорится о дополнительных зонах разведения одновременно в трех точках. Зеленский отметил, что они имеют гуманитарное значение для всех украинцев.

Также он рассказал, что настаивал на необходимости восстановления полного контроля Киева над государственным украинским рубежом.

В то же время украинский гарант выразил уверенность, что "нормандская четверка" вернется к решению этого вопроса на следующей встрече в нормандском формате. Состоится она через 4 месяца – в марте.