За кадром нормандского саммита: о спорных вопросах и будущем Донбасса

От нормандской встречи, которая прошла в Париже 9 декабря, было много ожиданий. По результатам саммита принята декларация. Впрочем, несколько вопросов остались нерешенными.

Прогноз насчет ситуации и выводы экспертов, – в материале 24 канала.

Важно: Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже

Зеленский показал себя как лидер независимого государства

Политолог Виктор Небоженко подчеркивает: Зеленский выступил так, как и положено президенту независимого государства – заявил, что федерализации Украины не будет.

Заявления Зеленского о том, что Украина – унитарное государство и упор на оккупационные войска не сильно понравились Путину. Еще никто прямо на международной пресс-конференции не говорил об оккупационных российских войсках. Все говорили о каких-то диких уступках всесильному Путину, а Зеленский выступил так, как и следует президенту независимой страны,

– отмечает Небоженко.

Речь Зеленского на итоговой пресс-конференции после нормандского саммита: смотрите видео

О чем удалось договориться на саммите:

Обмен пленными: до 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех";

до 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех"; Следующая встреча в нормандском формате. Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца;

Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца; Разведение сил. До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске.

До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске. Прекращение огня. Стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

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Полного прекращения огня не будет

Как рассказывает военный эксперт Олег Жданов, разведение войск не приведет к полному прекращению огня. Украина отводит мотострелковые и мотопехотные подразделения. Зато оккупационные администрации не отводят тяжелое вооружение. Пророссийские боевики ведут обстрелы запрещенными минами калибра 120 миллиметров и снарядами калибра 152 миллиметра.

Украина демонстрирует намерения. Готовность разводить войска и создавать зоны безопасности. Это очередной раунд информационной войны. Наша задача – убедить Запад в том, что мы не агрессоры, а миротворцы,

– отмечает Жданов.



Сколько украинцев остаются в российском плену/ инфографика 24 канала

Военный подчеркивает: без посредника – миссии ООН, которая будет гарантировать исполнение обязательств обеими сторонами, конфликт на Донбассе не решить.

Следующий политический шаг – признание России стороной конфликта. На переговорах все усилия Путина были направлены на то, чтобы выскользнуть из минского процесса и переложить ответственность на им же сформированную оккупационную власть в ОРДЛО. Если дальше будем тянуть время, то Россия может выйти из переговоров,

– рассказывает Жданов.

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Нормандский формат умер

Наблюдатели убеждены: несмотря на финальный документ и договоренность о следующей встрече саммит "нормандской четверки" не решил ни одного вопроса. Как отмечает Виктор Небоженко, минский формат умер еще четыре года назад, а теперь и нормандский.

Парижская встреча была пуста. Четыре лидера стран не нашли выход из положения. Решений и порыва нет. В вопросах контроля границ, выборов в ОРДЛО. Никто не предложил решений,

– отмечает Виктор Небоженко.



Путин все блокирует, а Макрон и Меркель не предложили ни одного решения / Фото Getty

С ним соглашается Олег Жданов. По его словам, решение об обмене пленными, разведение войск по линии соприкосновения и прекращение огня – для демонстрации позитива.

На нормандской встрече каждый из участников показал то, на что рассчитывает. Минские соглашения все читают по-своему. Нет точек соприкосновения и путей для компромисса, поскольку Путин против. Минск умер. Надо искать новый формат переговоров,

– считает Олег Жданов.

Газовые вопросы – политика или экономика?

Зеленский и Путин не договорились о продлении транзита по украинской газотранспортной системе. Как отметил исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко, стороны "договорились продолжить договариваться". Контракт с Россией завершается 31 декабря 2019 года. Россия предлагает новый только на год, что невыгодно Украине. Или же подписать еще и контракт о прямых поставках нам газа по сниженной цене.



Решение газовых вопросов не в компетенции президента Украины / Фото 24 канала

Как отмечает экономический эксперт Андрей Вигиринский, газовые соглашения подписываются между "Нафтогазом" и "Газпромом", а не президентом Зеленским. Эксперт отмечает: сейчас вопрос газа не является политическим, а хозяйственным. К тому же, в подземные хранилища Украины закачано достаточно газа.

На политические скидки на российский газ "Нафтогаз" не пойдет. Цена на газ – динамичная. Мы работаем по европейским рыночным правилам. Минус транзит. Для нас главное, чтобы ГТС была загружена. Нужен бизнес-компромисс, что касается наших споров с "Газпромом" по решению международных арбитражей. Тогда будет долгосрочный контракт. Мы сохраним ГТС. Останется прибыль в два миллиарда долларов, рабочие места, рост ВВП,

– подчеркивает Андрей Вигиринский.

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В то же время Виктор Небоженко отмечает: Путину была важная уступка Украины, чтобы решить вопрос по газу. Впрочем, этого так и не удалось.

Путин будет радикально давить на Украину

Эксперты отмечают: Путин не оставит в покое Украину. По мнению Небоженко, президент РФ будет искать радикальные шаги давления на Украину, связанные с ростом политической напряженности. Чтобы через четыре года получить сломленного Зеленского, согласного на уступки России.

Путин будет использовать проблемы бедности, неудачные реформы, чтобы ослабить Зеленского. Он будет создавать внутренние проблемы в Украине – от СМИ до улицы,

– считает Небоженко.

Выступление Путина после встречи в Париже: смотрите видео

Олег Жданов добавляет: война будет продолжаться, что на саммите в Париже Путин четко подтвердил. Потому что российской империи с ее амбициями без Украины не выжить. Надо искать способы влияния на Россию. Дипломатично мы ее не придавим.