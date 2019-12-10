Особый статус Донбасса продолжат: нардепы зарегистрировали законопроект
Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления на временно оккупированных территориях Донбасса. Текста законопроекта еще нет, но, вероятно, он будет касаться продолжения действия действующего закона.
В парламенте законопроект зарегистрировали руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.
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Ранее о продлении срока действия закона говорил Владимир Зеленский. Президент планировал внести его на рассмотрение парламента в случае успешного проведения встречи в нормандском формате.
Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса
- Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия действующего закона завершается 31 декабря 2019 года.
- Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
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Что изменится в новом законе
- Владимир Зеленский заявил, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным. А также содержать положения формулы Штайнмайера.
- Будет предусматривать вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.
- Зеленский уверял, что новый закон власть будет разрабатывать вместе с обществом.
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