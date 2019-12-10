Особый статус Донбасса продолжат: нардепы зарегистрировали законопроект

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления на временно оккупированных территориях Донбасса. Текста законопроекта еще нет, но, вероятно, он будет касаться продолжения действия действующего закона.

В парламенте законопроект зарегистрировали руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

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Ранее о продлении срока действия закона говорил Владимир Зеленский. Президент планировал внести его на рассмотрение парламента в случае успешного проведения встречи в нормандском формате.

Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса

Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия действующего закона завершается 31 декабря 2019 года.

– "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия действующего закона завершается 31 декабря 2019 года. Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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Что изменится в новом законе