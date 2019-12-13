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      Пристайко назвав завдання, які має виконати Україна до нового саміту "Нормандії"

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      Пристайко озвучив завдання для України до наступного нормандського саміту / rbc.ua

      Наступна зустріч у нормандському форматі попередньо запланована на квітень 2020 року. До цього часу Україні варто прийняти низку важливих рішень в законодавчій площині для посилення власної позиції на переговорах.

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі "Інтера" заявив, що українська сторона сподівається, що нормандський саміт таки відбудеться за 4 місяці, як домовилися лідери у Парижі 9 грудня.

      Цікаво: Україна підготує зміни до мінських угод перед наступною "Нормандією"

      "Сподіваюся, що в квітні, не обов'язково 9 квітня – рівно чотири місяці, але ми готуємося на квітень", – сказав дипломат.

      За його словами, для України важливо, що Росія погодилася на наступну зустріч у нормандському форматі. Її тимчасові рамки були окреслені завдяки Німеччини і Франції.

      За словами Пристайка, аби зустріч у квітні не просто відбулася, а на ній були досягнуті реальні рішення, Україна повинна виконати певну "домашню роботу".

      Нам необхідно виконати певне домашнє завдання, яке ми і так збиралися зробити: узгодити легальні рамки всіх наших домовленостей, і це чотири закони, про які говорив президент Зеленський. Це питання амністії, проведення виборів і особливого статусу. Усі ці питання повинні бути вирішені,
      – наголосив Пристайко

      Глава МЗС також додав, що чим більше Україна зможе зробити до наступної зустрічі в нормандської форматі, тим сильніше буде її позиція на переговорах.

      Важливо: Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      Про що домовилися лідери
      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Вадим Пристайко МЗС України
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