Пристайко назвав завдання, які має виконати Україна до нового саміту "Нормандії"

Наступна зустріч у нормандському форматі попередньо запланована на квітень 2020 року. До цього часу Україні варто прийняти низку важливих рішень в законодавчій площині для посилення власної позиції на переговорах.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі "Інтера" заявив, що українська сторона сподівається, що нормандський саміт таки відбудеться за 4 місяці, як домовилися лідери у Парижі 9 грудня.

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"Сподіваюся, що в квітні, не обов'язково 9 квітня – рівно чотири місяці, але ми готуємося на квітень", – сказав дипломат.

За його словами, для України важливо, що Росія погодилася на наступну зустріч у нормандському форматі. Її тимчасові рамки були окреслені завдяки Німеччини і Франції.

За словами Пристайка, аби зустріч у квітні не просто відбулася, а на ній були досягнуті реальні рішення, Україна повинна виконати певну "домашню роботу".

Нам необхідно виконати певне домашнє завдання, яке ми і так збиралися зробити: узгодити легальні рамки всіх наших домовленостей, і це чотири закони, про які говорив президент Зеленський. Це питання амністії, проведення виборів і особливого статусу. Усі ці питання повинні бути вирішені,

– наголосив Пристайко

Глава МЗС також додав, що чим більше Україна зможе зробити до наступної зустрічі в нормандської форматі, тим сильніше буде її позиція на переговорах.

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Про що домовилась "нормандська четвірка"?

Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;

розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;

сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;

на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.



Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу