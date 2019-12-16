Пристайко пока не может назвать формулу, по которой проведут обмен пленными: почему

До и после встречи "нормандской четверки" в Париже, политики отмечались заявлениями о том, что до конца 2019-го года должен состояться обмен пленными в формате "всех на всех". Однако сейчас глава украинского МИД уточняет: окончательная формула пока не согласована.

Так, по его словам, в этот раз пленных, которых ждут в Украине, можно условно разделить на три категории: те, кто находятся за решеткой в России, в анексированном Крыму и на оккупированном Донбассе. В то же время, есть часть людей, которых считают пропавшими без вести.

Родственники этих людей надеются члены их семьи живы и находятся в плену оккупантов. Чтобы подтвердить эту информацию и усовершенствовать списки на обмен на Донбасс должна прибыть миссия "Красного креста". Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в интервью УНИАН.

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Есть часть, которая остается вне этих списков, и есть та часть, о которой я уже упоминал, это большая часть – несколько сотен человек, которые пропали без вести. Пока миссия Красного Креста не прибудет на ту сторону, не проверит и не докажет, будут ли эти люди живы, или нет, к этому времени у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли, о ком-то еще не вспомнили, и кто-то еще должен быть забран и обменян,

– подчеркнул он.

Вместе с тем, дипломат на уточнение журналистов, отказался назвать количество пленных, которые Украина и Россия собираются обменять.

"Я не хочу называть цифры. Они еще не окончательные цифры. Кроме того, нынешний обмен требует более гибкого подхода и будет неравное количество людей. Все зависит от того, каков предел возможного в переговорных командах", – отметил глава МИД.

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Пристайко говорит: украинская команда готова к "очень серьезным компромиссам, чтобы забрать максимальное количество наших людей".

На этот раз есть не только российская сторона. Есть еще та сторона в гуманитарной подгруппе. Скажем, та "власть", которая представлена сейчас на оккупированных территориях. Они вовлечены в этот процесс также, что еще более усложняет ситуацию,

– подытожил министр.

Внимание! В России в конце ноября намекали на обмен в формате 250 на 100. Согласно им, Украина якобы должна передать России аж 250 удерживаемых. Россия, в свою очередь, отдаст Украине сотню политзаключенных.



Сколько украинцев остаются в российском плену/ инфографика 24 канала

Что известно о предварительном обмене пленными?

Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35".



На Родину вернулись 24 военнопленные моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.