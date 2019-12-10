Зеленский и Путин договорились о новом обмене пленными до 31 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер России-агрессора Владимир Путин предварительно договорились о новом обмене пленными между Россией и Украиной. Он должен пройти до 31 декабря 2019 года.
Об этом они договорились во время первой личной встречи, прошедшей в рамках нормандского саммита в Париже, заявил Зеленский на брифинге после переговоров в Париже.
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Обмен пленными пройдет в формате "всех на всех".
Страны-участницы будут способствовать взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу всех на всех. Было согласована необходимость верифицировать полные списки и дать доступ представителям "Красного креста" ко всем удерживаемым лицам,
– сказал Зеленский.
Ранее Зеленский подчеркивал, что собирается говорить с Путиным об обмене пленными в формате "всех на всех".
В Кремле же заявляли, что переговоры по этому вопросу находятся на финальном этапе, правда, называли другой формат – 250 на 100. Украина якобы должна передать России до 250 задержанных со своей стороны.
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Что известно о предыдущем обмене пленными?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35".
На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
Главное о нормандском саммите:
- Впервые за последние 3 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России-агрессора Владимир Путин сели за стол переговоров. Саммит проходил в закрытом формате.
- Главный вопрос, который обсуждали лидеры, – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.
- После переговоров нормандской четверки Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. Разговор затянулся на 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".
- Однако, президентам не удалось договориться о выборах на Донбассе и выводе из региона российских войск.
- По разведению войск на Донбассе, Путин предлагал развести силы вдоль всей линии столкновения. Однако в итоге лидеры договорились только о новых трех участках разведения.