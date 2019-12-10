Зеленський і Путін домовились про новий обмін полоненими до 31 грудня

Президент України Володимир Зеленський та лідер Росії-агресора Володимир Путін домовились про новий масштабний обмін полоненими між Росією та Україною. Він повинен пройти до кінця 2019 року.

Про це вони домовились під час першої особистої зустрічі, що пройшла в рамках нормандського саміту у Парижі, заявив Зеленський на брифінгу після переговорів у Парижі.

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Обмін полоненими відбудеться у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих".

Країни-учасниці сприятимуть взаємному звільненю утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх",

– сказав Зеленський.

За словами президента, сторони погодили необхідність веріфікувати повні списки та надати представникам "Червоного хреста" доступ до всіх утримуваних осіб.

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Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

Що відомо про попередній обмін полоненими?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35".



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

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