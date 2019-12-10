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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Зеленський і Путін домовились про новий обмін полоненими до 31 грудня

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      Україна і Росія домовились про новий обмін полоненими / Фото з Twitter

      Президент України Володимир Зеленський та лідер Росії-агресора Володимир Путін домовились про новий масштабний обмін полоненими між Росією та Україною. Він повинен пройти до кінця 2019 року.

      Про це вони домовились під час першої особистої зустрічі, що пройшла в рамках нормандського саміту у Парижі, заявив Зеленський на брифінгу після переговорів у Парижі.

      Важливо: Про що домовилась "нормандська четвірка": перші новини

      Обмін полоненими відбудеться у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих".

      Країни-учасниці сприятимуть взаємному звільненю утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх",
      – сказав Зеленський.

      За словами президента, сторони погодили необхідність веріфікувати повні списки та надати представникам "Червоного хреста" доступ до всіх утримуваних осіб.

      Новина доповнюється...

      скільки українців в полоні росії
      Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

      Що відомо про попередній обмін полоненими?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35".

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Головне про нормандський саміт:

      • Вперше за останні 3 роки лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії-агресора Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Саміт відбувався у закритому форматі.
      • Головне питання, яке обговорювали лідери, – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.
      • Після переговорів нормадської четвірки Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. Розмова затягнулася на 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".
      • На саміті вдалося домовитися про новий режим припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року та розведення сил на трьох нових ділянках до кінця березня 2020 року.
      • Проте, президентам не вдалося домовитися про вибори на Сході України та виведення з регіону російських військ.
      Путін, як завжди, продаватиме людей, – Фурса про нормандську зустріч
      9 грудня
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Володимир Путін Новини Росії Обмін полоненими Українці в полоні РФ Україна – Росія
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