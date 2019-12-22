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      Пристайко: Дипломати стоять перед найскладнішим викликом в сучасній історії України

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      Вся надія на дипломатію, – Пристайко про агресивну політику Кремля / Liga.net

      Працівники дипломатичної служби працюють в особливо складний час. Їм доводиться шукати відповідь на найскладніший виклик в сучасній історії України, оскільки зараз вся надія – на дипломатію.

      Так із професійним святом дипломатів привітав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на своїй твітер-сторінці відомства. 

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      День працівників дипломатичної служби України відзначають щорічно 22 грудня.

      Нам з вами насправді доводиться працювати в нелегкий час і шукати відповідь на найскладніший виклик в сучасній історії України. Але ми зможемо! 
      – написав міністр.

      Він наголосив, що "сьогодні перемозі над агресивною політикою Кремля, звільненню тимчасово окупованих територій мають бути підпорядковані всі інші наші завдання".

      "Понад п'ять років тому Україна не з власної волі опинилась в епіцентрі масштабної геополітичної кризи, спричиненої військовою агресією Росії", – пояснив він.

      День працівників дипломатичної служби встановлений указом Президента України від 21 листопада 2005 року. 

      Міністр додав, що ця криза "очевидно, немає позитивного військового розв'язання, а, отже, вся надія на дипломатію, на солідарність і підтримку всього демократичного світу".

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Вадим Пристайко МЗС України
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