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      Пристайко: Дипломаты стоят перед самым сложным вызовом в современной истории Украины

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      Вся надежда на дипломатию, – Пристайко об агрессивной политике Кремля / Liga.net

      Работники дипломатической службы работают в особо сложное время. Им приходится искать ответ на самый сложный вызов в современной истории Украины, поскольку сейчас вся надежда – на дипломатию.

      Так с профессиональным праздником дипломатов поздравил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей твиттер-странице ведомства.

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      День работников дипломатической службы Украины отмечают ежегодно 22 декабря.

      Нам с вами на самом деле приходится работать в нелегкое время и искать ответ на самый сложный вызов в современной истории Украины. Но мы сможем!
      – написал министр.

      Он отметил, что "сегодня победе над агрессивной политикой Кремля, освобождению временно оккупированных территорий должны быть подчинены все другие наши задачи".

      "Более пяти лет назад Украина не по собственной воле оказалась в эпицентре масштабного геополитического кризиса, вызванного военной агрессией России", – пояснил он.

      День работников дипломатической службы установлен указом Президента Украины от 21 ноября 2005 года.

      Министр добавил, что этот кризис "очевидно, не имеет положительного военного решения, а следовательно, вся надежда на дипломатию, на солидарность и поддержку всего демократического мира".

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко МИД Украины
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