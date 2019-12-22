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      Пристайко озвучив переваги нових правил перетину кордону з Росією

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      Пристайко пояснив переваги нових правил перетину кордону з Росією / Getty Images

      Поїздки до Росії на підставі закордонного паспорта дозволить пришвидшити перетин кордону і полегшить роботу українським консулам.

      Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий і дієвий інструмент допомоги від українських консулів. Про це глава МЗС України Вадим Пристайко написав на своїй твітер-сторінці.

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      Він зазначив, що поїздки до Росії лише за закордонним паспортом дають додаткові гарантії.

      Втрата старої аналогової "книжечки" – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів,
      – пояснив міністр.

      Пристайко зазначив, що виїзд за закордонним паспортом дасть боржникам за аліментами і порушникам українського законодавства уникнути відповідальності в Росії.

      "Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим", – додав він.

      Нові правила перетину кордону

      • Український уряд на своєму засіданні ухвалив рішення, за яким з 1 березня 2020 року жителі України матимуть змогу перетинати кордон з Росією лише на підставі пред’явлення закордонного паспорта.
      • Таке нововведення стосуватиметься лише тих громадян України, які виїжджають з української на російську територію. Раніше перетинати українсько-російський кордон можна було і з внутрішнім українським паспортом.
      • В’їжджати з російської на українську територію можна буде як за внутрішніми паспортами, так і за свідоцтвами про народження.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вадим Пристайко МЗС України Україна – Росія
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