Пристайко озвучив переваги нових правил перетину кордону з Росією

Поїздки до Росії на підставі закордонного паспорта дозволить пришвидшити перетин кордону і полегшить роботу українським консулам.

Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий і дієвий інструмент допомоги від українських консулів. Про це глава МЗС України Вадим Пристайко написав на своїй твітер-сторінці.

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Він зазначив, що поїздки до Росії лише за закордонним паспортом дають додаткові гарантії.

Втрата старої аналогової "книжечки" – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів,

– пояснив міністр.

Пристайко зазначив, що виїзд за закордонним паспортом дасть боржникам за аліментами і порушникам українського законодавства уникнути відповідальності в Росії.

"Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим", – додав він.

Нові правила перетину кордону

Український уряд на своєму засіданні ухвалив рішення , за яким з 1 березня 2020 року жителі України матимуть змогу перетинати кордон з Росією лише на підставі пред’явлення закордонного паспорта.

, за яким з 1 березня 2020 року жителі України матимуть змогу перетинати кордон з Росією лише на підставі пред’явлення закордонного паспорта. Таке нововведення стосуватиметься лише тих громадян України, які виїжджають з української на російську територію. Раніше перетинати українсько-російський кордон можна було і з внутрішнім українським паспортом.

В’їжджати з російської на українську територію можна буде як за внутрішніми паспортами, так і за свідоцтвами про народження.

Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019