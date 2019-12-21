Половина росіян в ООН – агенти ФСБ Росії, – Єльченко

Половина росіян, які працюють в ООН – приховані чи відкриті агенти ФСБ Росії, вважає колишній постпред України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.

"Російські кадри працюють на спецслужби Росії або, у м’якшому варіанті – на постпредство РФ", – розповів Єльченко в інтерв’ю Укрінформу.

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Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в межах ООН,

– додав новопризначений посол України у США.

За його словами, Росія приховано впливає на роботу ООН через 200-300 росіян, які працюють у секретаріаті організації.

Єльченко зазначив, що час від часу "ми бачимо інформацію про те, що якогось співробітника ООН з Росії американські спецслужби попросили від’їхати додому, тобто іноді їх відловлюють".

Росія має величезний вплив у ООН передусім як постійний член Ради Безпеки. Хтось її поважає, а хтось відверто боїться, додав український посол.

Щодо 20-23 країн, які голосують в унісон з Росією проти українських резолюцій, то більшість із них на 100% залежать від неї. Це залежність або від поставок зброї, або від списання якихось боргів, або російських вливань, без яких економіка не працюватиме. До таких країн, за словами Єльченка, належать Нікарагуа, Куба, Венесуела в Латинській Америці. Бурунді, Судан – в Африці. М’янма, Камбоджа – в Азії.