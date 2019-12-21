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      Половина россиян в ООН – агенты ФСБ России, – Ельченко

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      Владимир Ельченко заявил, что в ООН работают агенты ФСБ России / Getty Images

      Половина россиян, работающих в ООН – скрытые или открытые агенты ФСБ России, считает бывший постпред Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко.

      "Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте – на постпредство РФ", – рассказал Ельченко в интервью Укринформу.

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      Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН,
      – добавил новоназначенный посол Украины в США.

      По его словам, Россия скрыто влияет на работу ООН через 200-300 россиян, работающих в секретариате организации.

      Ельченко отметил, что время от времени "мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили уехать домой, то есть иногда их отлавливают".

      Россия имеет огромное влияние в ООН, прежде всего, как постоянный член Совета Безопасности. Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится, добавил украинский посол.

      По 20-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против украинских резолюций, большинство из них на 100% зависят от нее. Это зависимость или от поставок оружия, либо от списания каких-то долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет работать. К таким странам, по словам Ельченко, относятся Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан – в Африке. Мьянма, Камбоджа – в Азии.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России ФСБ ООН
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