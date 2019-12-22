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      Пристайко озвучил преимущества новых правил пересечения границы с Россией

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      Пристайко пояснил преимущества новых правил пересечения границы с Россией / Getty Images

      Поездки в Россию на основании загранпаспорта позволят ускорить пересечение границы и облегчат работу украинским консулам.

      Цифровая база данных с биометрическими паспортами – это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко написал на своей твиттер-странице.

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      Он отметил, что поездки в Россию только по загранпаспорту дают дополнительные гарантии.

      Потеря старой аналоговой "книжечки" – это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами – это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов,
      – пояснил министр.

      Пристайко отметил, что выезд по загранпаспорту даст должникам по алиментам и нарушителям украинского законодательства избежать ответственности в России.

      "Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", – добавил он.

      Новые правила пересечения границы

      • Украинское правительство на своем заседании приняло решение, по которому с 1 марта 2020 года жители Украины смогут пересекать границу с Россией только на основании предъявления паспорта.
      • Такое нововведение будет касаться только тех граждан Украины, которые выезжают с украинской на российскую территорию. Ранее пересекать украинско-российскую границу можно было и с внутренним украинским паспортом.
      • Въезжать с российской на украинскую территорию можно будет как по внутренним паспортам, так и по свидетельствам о рождении.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия МИД Украины Вадим Пристайко
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