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      Украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам

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      С 1 марта въезжать в Россию из Украины можно будет только по загранпаспортам / Фото из открытых источников

      Украинское правительство на своем заседании приняло решение, по которому с 1 марта 2020 года жители Украины смогут пересекать границу с Россией только на основании предъявления паспорта. Такое нововведение будет касаться тех граждан Украины, которые выезжают с украинской на российскую территорию.

      Заметим, что ранее пересекать украинско-российскую границу можно было и с внутренним украинским паспортом.

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      Как сообщил украинский премьер Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале, благодаря решению правительства о пересечении украинско-российской границы исключительно с загранпаспортом будет уменьшено время прохождения пограничного контроля. Дело в том, что для проверки данных лиц сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

      Он добавил, что въезжать с российской на украинскую территорию можно будет как по внутренним паспортам, так и по свидетельствам о рождении. Государственная пограничная служба беспрепятственно будет пропускать таких граждан Украины.

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      Добавим, что инициативу относительно пересечения российско-украинской границы исключительно по заграничным паспортом продвигали еще при пятом президенте Петре Порошенко. Тогда такие меры объясняли агрессией по отношению к Украине со стороны Кремля. Также предлагали ввести и въезд российских граждан по заграничным паспортам. Таким образом, можно было бы контролировать как тех, кто уезжает, так и тех, кто въезжает на территорию Украины.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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