Украинцы смогут ездить в Шенген без загранпаспорта, – ГМС

В будущем украинцы смогут путешествовать в Шенгенскую зону только с ID-картой по системе безвиза.

Руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью "Европейской правде" рассказал, что сейчас так можно ездить в Грузию и Турцию.

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По словам Соколюка, эта возможность пользуется популярностью, особенно среди детей и молодежи до 20 лет.

Ждем подобного режима с Молдовой – есть принципиальная договоренность. Беларусь отложила свой проект перехода на ID-карты. Когда они введут, будем вести переговоры с ними,

– отметил Максим Соколюк.

Он выразил надежду, что такая система заработает с Шенгенской зоной. Сейчас поездки по ID-картам в Европу невозможны, потому что европейцы "ставят штампы в паспорт и их считают", объясняет Соколюк.

Впоследствии в ЕС должен заработать Entry-Exit System, которая переведет учет пересечений границы в электронный вид. По словам руководителя ГМС, это построит доверие и шенгенские страны убедятся, что видят все пересечения границы.

Будем договариваться и с ними. Потому что наши ID-карты уже готовы для использования для поездок по безвизу и в Шенген,

– добавил чиновник.

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.



Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала