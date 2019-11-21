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      Украина укрепила свои позиции в рейтинге гражданств

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      Украина на 5 позиций улучшила свои показатели в рейтинге гражданств / svitua.com.ua

      Украина на 5 позиций улучшила свои показатели в рейтинге гражданств мира и заняла 75 место с рейтингом 38,2%. В этом рейтинге нашей стране удалось обойти Турцию и Грузию.

      Свежие рейтинги гражданств мира опубликовал Quality of nationality index (Индекс качества гражданства).

      Интересно: В какой стране больше всего пьют алкоголь: новый рейтинг

      Рейтинг гражданств мира

      • 1. Франция – 83,5%;
      • 2. Германия, Нидерланды – 82,8%;
      • 3. Дания – 81,7%;
      • 4. Норвегия, Швеция – 81,5%;
      • 5. Исландия – 81,4%;
      • 20. Польша, Латвия, Литва – 77%;
      • 25. США – 70%;
      • 62. Россия – 42%;
      • 73. Молдова, Тувалу – 38,6%;
      • 74. Никарагуа – 38,5%;
      • 75. Украина – 38,2%;
      • 76. Турция – 37,7%;
      • 77. Грузия – 37,5%;
      • 86. Беларусь – 34,8%.

      Что известно о рейтинге QNI? Рейтинг QNI анализирует внутренние и внешние факторы, чтобы понять возможности и ограничения каждого гражданства. Традиционно первые места занимают страны Евросоюза, граждане которых могут передвигаться без виз в пределах всего ЕС.

      Рейтинг Украины начал ощутимо расти после того, как она получила безвиз с Европейским Союзом. Так, за 3 года показатели Украины выросли на 30 позиций.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Евросоюз Новости Грузии Новости Турции Безвизовый режим Новости Украины Новости политики
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