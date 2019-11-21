Украина укрепила свои позиции в рейтинге гражданств
Украина на 5 позиций улучшила свои показатели в рейтинге гражданств мира и заняла 75 место с рейтингом 38,2%. В этом рейтинге нашей стране удалось обойти Турцию и Грузию.
Свежие рейтинги гражданств мира опубликовал Quality of nationality index (Индекс качества гражданства).
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Рейтинг гражданств мира
- 1. Франция – 83,5%;
- 2. Германия, Нидерланды – 82,8%;
- 3. Дания – 81,7%;
- 4. Норвегия, Швеция – 81,5%;
- 5. Исландия – 81,4%;
- 20. Польша, Латвия, Литва – 77%;
- 25. США – 70%;
- 62. Россия – 42%;
- 73. Молдова, Тувалу – 38,6%;
- 74. Никарагуа – 38,5%;
- 75. Украина – 38,2%;
- 76. Турция – 37,7%;
- 77. Грузия – 37,5%;
- 86. Беларусь – 34,8%.
Что известно о рейтинге QNI? Рейтинг QNI анализирует внутренние и внешние факторы, чтобы понять возможности и ограничения каждого гражданства. Традиционно первые места занимают страны Евросоюза, граждане которых могут передвигаться без виз в пределах всего ЕС.
Рейтинг Украины начал ощутимо расти после того, как она получила безвиз с Европейским Союзом. Так, за 3 года показатели Украины выросли на 30 позиций.