Украина укрепила свои позиции в рейтинге гражданств

Украина на 5 позиций улучшила свои показатели в рейтинге гражданств мира и заняла 75 место с рейтингом 38,2%. В этом рейтинге нашей стране удалось обойти Турцию и Грузию.

Свежие рейтинги гражданств мира опубликовал Quality of nationality index (Индекс качества гражданства).

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Рейтинг гражданств мира

1. Франция – 83,5%;

2. Германия, Нидерланды – 82,8%;

3. Дания – 81,7%;

4. Норвегия, Швеция – 81,5%;

5. Исландия – 81,4%;

20. Польша, Латвия, Литва – 77%;

25. США – 70%;

62. Россия – 42%;

73. Молдова, Тувалу – 38,6%;

74. Никарагуа – 38,5%;

75. Украина – 38,2%;

76. Турция – 37,7%;

77. Грузия – 37,5%;

86. Беларусь – 34,8%.

Что известно о рейтинге QNI? Рейтинг QNI анализирует внутренние и внешние факторы, чтобы понять возможности и ограничения каждого гражданства. Традиционно первые места занимают страны Евросоюза, граждане которых могут передвигаться без виз в пределах всего ЕС.



Рейтинг Украины начал ощутимо расти после того, как она получила безвиз с Европейским Союзом. Так, за 3 года показатели Украины выросли на 30 позиций.