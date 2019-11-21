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      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Україна зміцнила свої позиції у рейтингу громадянств

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      Україна на 5 позицій покращила свої показники у рейтингу громадянств / svitua.com.ua

      Україна на 5 позицій покращила свої показники у рейтингу громадянств світу та зайняла 75 місце з рейтингом 38,2%. У цьому рейтингу нашій державі вдалося обійти Туреччину та Грузію.

      Свіжі рейтинги громадянств світу опублікував Quality of nationality index (Індекс якості громадянств).

      Цікаво: В якій країні найбільше п'ють алкоголю: новий рейтинг

      Рейтинг громадянств світу

      • 1. Франція – 83,5%;
      • 2. Німеччина, Нідерланди – 82,8%;
      • 3. Данія – 81,7%;
      • 4. Норвегія, Швеція – 81,5%;
      • 5. Ісландія – 81,4%;
      • 20. Польща, Латвія, Литва – 77%;
      • 25. США – 70%;
      • 62. Росія – 42%;
      • 73. Молдова, Тувалу – 38,6%;
      • 74. Нікарагуа – 38,5%;
      • 75. Україна – 38,2%;
      • 76. Туреччина – 37,7%;
      • 77. Грузія – 37,5%;
      • 86. Білорусь – 34,8%.

      Що відомо про рейтинг QNI?Рейтинг QNI аналізує внутрішні та зовнішні чинники, щоб зрозуміти можливості та обмеження кожного громадянства. Традиційно перші місця займають країни Євросоюзу, громадяни яких можуть пересуватися без віз у межах всього ЄС.

      Рейтинг України почав відчутно зростати після того, як вона отримала безвіз з Європейським Союзом. Так, за 3 роки показники України зміцніли на 30 позицій.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Новини Туреччини Новини Грузії Євросоюз
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