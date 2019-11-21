Україна зміцнила свої позиції у рейтингу громадянств

Україна на 5 позицій покращила свої показники у рейтингу громадянств світу та зайняла 75 місце з рейтингом 38,2%. У цьому рейтингу нашій державі вдалося обійти Туреччину та Грузію.

Свіжі рейтинги громадянств світу опублікував Quality of nationality index (Індекс якості громадянств).

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Рейтинг громадянств світу

1. Франція – 83,5%;

2. Німеччина, Нідерланди – 82,8%;

3. Данія – 81,7%;

4. Норвегія, Швеція – 81,5%;

5. Ісландія – 81,4%;

20. Польща, Латвія, Литва – 77%;

25. США – 70%;

62. Росія – 42%;

73. Молдова, Тувалу – 38,6%;

74. Нікарагуа – 38,5%;

75. Україна – 38,2%;

76. Туреччина – 37,7%;

77. Грузія – 37,5%;

86. Білорусь – 34,8%.

Що відомо про рейтинг QNI?Рейтинг QNI аналізує внутрішні та зовнішні чинники, щоб зрозуміти можливості та обмеження кожного громадянства. Традиційно перші місця займають країни Євросоюзу, громадяни яких можуть пересуватися без віз у межах всього ЄС.



Рейтинг України почав відчутно зростати після того, як вона отримала безвіз з Європейським Союзом. Так, за 3 роки показники України зміцніли на 30 позицій.