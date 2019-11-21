Україна зміцнила свої позиції у рейтингу громадянств
Україна на 5 позицій покращила свої показники у рейтингу громадянств світу та зайняла 75 місце з рейтингом 38,2%. У цьому рейтингу нашій державі вдалося обійти Туреччину та Грузію.
Свіжі рейтинги громадянств світу опублікував Quality of nationality index (Індекс якості громадянств).
Цікаво: В якій країні найбільше п'ють алкоголю: новий рейтинг
Рейтинг громадянств світу
- 1. Франція – 83,5%;
- 2. Німеччина, Нідерланди – 82,8%;
- 3. Данія – 81,7%;
- 4. Норвегія, Швеція – 81,5%;
- 5. Ісландія – 81,4%;
- 20. Польща, Латвія, Литва – 77%;
- 25. США – 70%;
- 62. Росія – 42%;
- 73. Молдова, Тувалу – 38,6%;
- 74. Нікарагуа – 38,5%;
- 75. Україна – 38,2%;
- 76. Туреччина – 37,7%;
- 77. Грузія – 37,5%;
- 86. Білорусь – 34,8%.
Що відомо про рейтинг QNI?Рейтинг QNI аналізує внутрішні та зовнішні чинники, щоб зрозуміти можливості та обмеження кожного громадянства. Традиційно перші місця займають країни Євросоюзу, громадяни яких можуть пересуватися без віз у межах всього ЄС.
Рейтинг України почав відчутно зростати після того, як вона отримала безвіз з Європейським Союзом. Так, за 3 роки показники України зміцніли на 30 позицій.