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      Українці зможуть їздити до Шенгену без закордонного паспорта, – ДМС

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      Українці зможуть подорожувати до Шенгенської зони лише з ID-карткою / cnap.if.ua

      У майбутньому українці зможуть подорожувати до Шенгенської зони лише з ID-карткою за системою безвізу.

      Керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк в інтерв’ю "Європейські правді" розповів, що зараз так можливо їздити в Грузію та Туреччину.

      До речі: Україна зміцнила свої позиції у рейтингу громадянств

      За словами Соколюка, ця можливість користується популярністю, особливо серед дітей та молоді до 20 років.

      Чекаємо подібного режиму з Молдовою – є принципова домовленість. Білорусь відклала свій проєкт переходу на ID-картки. Коли вони запровадять, будемо вести перемовини з ними,
      – наголосив Максим Соколюк.

      Він висловив сподівання, що така система запрацює із Шенгенською зоною. Наразі поїздки за ID-картками до Європи неможливі, бо європейці "ставлять штампи у паспорт і їх рахують", пояснює Соколюк.

      Згодом у ЄС має запрацювати Entry-Exit System, яка переведе облік перетинів кордону у електронний вигляд. За словами керівника ДМС, це побудує довіру і шенгенські країни переконаються, що бачать усі перетини кордону.

      Будемо домовлятися і з ними. Бо наші ID-картки вже готові для використання для поїздок за безвізом і до Шенгену,
      – додав чиновник.

      Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.

      безвізові країни для українців
      Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики ID-картки Безвізовий режим Європа Державна міграційна служба Євросоюз Шенген
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