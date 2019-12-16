Українці зможуть їздити до Шенгену без закордонного паспорта, – ДМС

У майбутньому українці зможуть подорожувати до Шенгенської зони лише з ID-карткою за системою безвізу.

Керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк в інтерв’ю "Європейські правді" розповів, що зараз так можливо їздити в Грузію та Туреччину.

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За словами Соколюка, ця можливість користується популярністю, особливо серед дітей та молоді до 20 років.

Чекаємо подібного режиму з Молдовою – є принципова домовленість. Білорусь відклала свій проєкт переходу на ID-картки. Коли вони запровадять, будемо вести перемовини з ними,

– наголосив Максим Соколюк.

Він висловив сподівання, що така система запрацює із Шенгенською зоною. Наразі поїздки за ID-картками до Європи неможливі, бо європейці "ставлять штампи у паспорт і їх рахують", пояснює Соколюк.

Згодом у ЄС має запрацювати Entry-Exit System, яка переведе облік перетинів кордону у електронний вигляд. За словами керівника ДМС, це побудує довіру і шенгенські країни переконаються, що бачать усі перетини кордону.

Будемо домовлятися і з ними. Бо наші ID-картки вже готові для використання для поїздок за безвізом і до Шенгену,

– додав чиновник.

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу