На дві країни менше: неприємні новини про безвізовий режим для власників українського паспорту

Станом на 2 липня 2019 року українці із закордонним паспортом можуть відвідати без візи (або з візою за фактом прибуття) 126 країн світу. І це на дві країни менше, аніж раніше. Потягом другого кварталу 2019 Україна втратила кілька позицій у рейтингу паспортів світу – з 40 опустилася на 44 місце.

Мовиться про дані рейтингу від 2 липня 2019 року компанії Henley&Partners, якими користуються для оновлення Індексу паспортів. Відтепер Україна на 44 місці та поділяє цю позицію з Нікарагуа і Тувалу.

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Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, де віза не потрібна зовсім – не змінився / Інфографіка 24 каналу

Перше місце в рейтингу паспортів далі займають Японія та Сингапур (їхні громадяни можуть без віз їхати у 189 країн світу). Південна Корея три місяці тому була на першій сходинці – тепер посідає друге разом з Німеччиною та Фінляндією (187 країн). У трійці лідерів також Данія, Італія й Люксембург (186 країн).



Кількість країн з необхідністю отримання попередньої електронної візи дещо зросла / Інфографіка 24 каналу

Henley&Partners зазначили, що зміни в перших рядках рейтингу пов'язані з пом'якшенням візової політики Пакистану – у надії залучити туристів і стимулювати економіку ця країна пропонує візу за фактом прибуття для громадян 50 країн. Цікаво, що Фінляндія, Швейцарія, Іспанія – серед цих 50, а от США та Велика Британія – ні, і саме тому ці дві країни зараз на 6 місці, а це їхня найнижча позиція з 2010 року.

11 травня 2017 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про скасування віз для короткострокових поїздок для громадян України. Рівно за місяць, 11 червня, безвіз запрацював. Однак, щоб ним скористатися – потрібно мати біометричний закордонний паспорт.



Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси – у матеріалі 24 каналу.