Українці зможуть їздити в Росію лише за закордонними паспортами

Український уряд на своєму засіданні ухвалив рішення, за яким з 1 березня 2020 року жителі України матимуть змогу перетинати кордон з Росією лише на підставі пред’явлення закордонного паспорта. Таке нововведення стосуватиметься лише тих громадян України, які виїжджають з української на російську територію.

Зауважимо, що раніше перетинати українсько-російський кордон можна було і з внутрішнім українським паспортом.

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Як повідомив український прем’єр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі, завдяки рішенню уряду щодо перетину українсько-російського кордону виключно із закордонним паспортом буде зменшено час проходження прикордонного контролю. Річ у тім, що для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.

Він додав, що в’їжджати з російської на українську територію можна буде як за внутрішніми паспортами, так і за свідоцтвами про народження. Державна прикордонна служба безперешкодно пропускатиме таких громадян України.

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Додамо, що ініціативу щодо перетину українсько-російського кордону виключно за закордонним паспортом просували ще за п’ятого президента Петра Порошенка. Тоді такі заходи пояснювали агресією щодо України з боку Кремля. Також пропонували запровадити і в’їзд російських громадян за закордонними паспортами. Таким чином, можна було б контролювати як тих, хто виїжджає, так і тих, хто в’їжджає на територію України.