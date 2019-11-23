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      В Україні запустять електронний паспорт

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      Невдовзі в Україні запустять електронний паспорт / ua.depositphotos.com

      Невдовзі в Україні запустять електронний паспорт громадянина. Ним можна буде користуватися за допомогою смартфону.

      Міністр цифрової політики Михайло Федоров в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів, що уряд найближчим часом планує перевести в цифровий вигляд всі документи, починаючи від водійського посвідчення та техпаспорту до паспорта громадянина.

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      Ми хочемо змінити мислення наших людей, ми хочемо зробити так, щоб через рік всі не думали про пластик, а могли спокійно пересуватися країною, маючи просто смартфон,
      – сказав він.

      Федоров додав, що електронний паспорт планують запустити на початку 2020 року.

      "Буде можливість отримати якісь послуги вже по паспорту, який є вже в тебе у смартфоні", – пояснив міністр.

      Зверніть увагу! Незабаром в Україні в тестовому режимі запрацює проєкт з електронними водійськими посвідченнями та техпаспортами. Окрім того, уряд підготує законопроект, що скасує обов'язковість трудових книжок. Їх переведуть в електронний вигляд.

      Міністерство внутрішніх справ та Міграційна служба ввели нові стандарти фотографування на документи. Зміни прийняли для того, щоб врахувати інтереси та релігійні традиції представників усіх віросповідань.

      Важливо: Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

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      Нові правила фотографування

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Михайло Федоров Інтернет Міністерство цифрової трансформації ID-картки Законодавство
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