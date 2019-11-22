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      В Україні ввели нові стандарти на фото у паспорт: деталі

      1655 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / dmsu.gov.ua

      Міністерство внутрішніх справ та Міграційна служба ввели нові стандарти фотографування на документи. Зміни прийняли для того, щоб врахувати інтереси та релігійні традиції представників усіх віросповідань.

      Фотографії у головному уборі допускають на паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон та посвідки на тимчасове або постійне проживання, йдеться на сайті відомства.

      Цікаво: Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

      У МВС наголошують, що фото у головному уборі допускається, якщо особа носить головний убір у повсякденному житті за релігійними переконаннями.

      МВС дозволило фотографування у:

      • головних уборах;
      • штучних предметах;
      • матеріалах на підставі медичних показань (наприклад окуляри).

      Водночас, головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию.

      До речі, вартість оформлення біометричних паспортів та паспортів у вигляді ID-картки підвищилася з 1 липня 2019 року.

      Як оформити біометричний паспорт онлайн?З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.

      Нова ціна біометричного паспорта
      Нова ціна біометричного паспорта/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Міністерство внутрішніх справ Державна міграційна служба ID-картки
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