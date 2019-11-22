В Украине ввели новые стандарты на фото в паспорт: детали

Министерство внутренних дел и Миграционная служба ввели новые стандарты фотографирования на документы. Изменения приняли для того, чтобы учесть интересы и религиозные традиции представителей всех вероисповеданий.

Фотографии в головном уборе допускают на паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу и вида на временное или постоянное проживание, говорится на сайте ведомства.

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В МВД отмечают, что фото в головном уборе допускается, если лицо носит головной убор в повседневной жизни по религиозным убеждениям.

МВД разрешило фотографирование в:

головных уборах;

искусственных предметах;

материалах на основании медицинских показаний (например, очки).

Вместе с тем, головные уборы не должны изменять форму отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

Кстати, стоимость оформления биометрических паспортов и паспортов в виде ID-карточки повысилась с 1 июля 2019 года.

Как оформить биометрический паспорт онлайн?С 8 ноября 2018 года в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Поэтому анкету с персональными данными можно заполнить электронно, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди. Услуга доступна на сайте ДМС Украины, а также на Правительственном портале. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.