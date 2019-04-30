В Украине поднимут стоимость оформления биометрических паспортов: цены
С 1 июля 2019 года поднимется цена на оформление заграничного биометрического паспорта и внутренней ID-карты. Нововведения должны пополнить местные бюджеты на 200 миллионов гривен.
Соответствующие изменения были приняты Кабинетом Министров 24 апреля. Цена на заграничные биометрические документы не поднималась с 2016 года, сообщили в пресс-службе госпредприятия "Документ".
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Новая стоимость оформления биометрических паспортов до 20 рабочих дней:
- ID-карта – 345 гривен (ранее – 279 гривен)
- загранпаспорт – 682 гривны (ранее – 557 гривен 32 копейки)
Новая стоимость оформления биометрических паспортов до 10 рабочих дней:
- ID-карта – 471 гривна (ранее – 366 гривен)
- загранпаспорт – 1034 гривны (ранее – 810 гривен 32 копейки)
Важно! Государственное предприятие "Документ" приостановил работу с 27 апреля по 2 мая. В этот период все центры "Паспортного сервиса" не оформляют и не выдают биометрические документы.
В это время украинцы не могут оформить или получить такие документы:
- Загранпаспорт;
- ID-карта;
- Вид на временное и постоянное проживание.
Однако, уже с 8:00 2 мая все центры возобновят свою работу.
Как оформить биометрический паспорт онлайн?С 8 ноября 2018 года в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Поэтому анкету с персональными данными можно заполнить электронно, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди. Услуга доступна на сайте ГМС Украины, а также на Правительственном портале. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.