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      В Украине поднимут стоимость оформления биометрических паспортов: цены

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      В Украине поднимут стоимость оформления биометрических паспортов: цены
      / Shutterstock

      С 1 июля 2019 года поднимется цена на оформление заграничного биометрического паспорта и внутренней ID-карты. Нововведения должны пополнить местные бюджеты на 200 миллионов гривен.

      Соответствующие изменения были приняты Кабинетом Министров 24 апреля. Цена на заграничные биометрические документы не поднималась с 2016 года, сообщили в пресс-службе госпредприятия "Документ".

      Читайте также: Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт

      Новая стоимость оформления биометрических паспортов до 20 рабочих дней:

      • ID-карта – 345 гривен (ранее – 279 гривен)
      • загранпаспорт – 682 гривны (ранее – 557 гривен 32 копейки)

      Новая стоимость оформления биометрических паспортов до 10 рабочих дней:

      • ID-карта – 471 гривна (ранее – 366 гривен)
      • загранпаспорт – 1034 гривны (ранее – 810 гривен 32 копейки)

      Важно! Государственное предприятие "Документ" приостановил работу с 27 апреля по 2 мая. В этот период все центры "Паспортного сервиса" не оформляют и не выдают биометрические документы.

      В это время украинцы не могут оформить или получить такие документы:

      1. Загранпаспорт;
      2. ID-карта;
      3. Вид на временное и постоянное проживание.

      Однако, уже с 8:00 2 мая все центры возобновят свою работу.

      Как оформить биометрический паспорт онлайн?С 8 ноября 2018 года в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Поэтому анкету с персональными данными можно заполнить электронно, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди. Услуга доступна на сайте ГМС Украины, а также на Правительственном портале. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

      ВСЕ ОБ ОФОРМЛЕНИИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ:​
       
       
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      Теги: Новости Украины Биометрический контроль в Украине ID-карты
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