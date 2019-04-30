В Украине поднимут стоимость оформления биометрических паспортов: цены

С 1 июля 2019 года поднимется цена на оформление заграничного биометрического паспорта и внутренней ID-карты. Нововведения должны пополнить местные бюджеты на 200 миллионов гривен.

Соответствующие изменения были приняты Кабинетом Министров 24 апреля. Цена на заграничные биометрические документы не поднималась с 2016 года, сообщили в пресс-службе госпредприятия "Документ".

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Новая стоимость оформления биометрических паспортов до 20 рабочих дней:

ID-карта – 345 гривен (ранее – 279 гривен)

загранпаспорт – 682 гривны (ранее – 557 гривен 32 копейки)

Новая стоимость оформления биометрических паспортов до 10 рабочих дней:

ID-карта – 471 гривна (ранее – 366 гривен)

загранпаспорт – 1034 гривны (ранее – 810 гривен 32 копейки)

Важно! Государственное предприятие "Документ" приостановил работу с 27 апреля по 2 мая. В этот период все центры "Паспортного сервиса" не оформляют и не выдают биометрические документы.