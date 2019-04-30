В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни

З 1 липня 2019 року підніметься ціна на оформлення закордонного біометричного паспорту та внутрішньої ID-картки. Нововведення мають поповнити місцеві бюджети на 200 мільйонів гривень.

Відповідні зміни були ухвалені Кабінетом Міністрів 24 квітня. Ціна на закордонні біометричні документи не підіймалась з 2016 року, повідомили у прес-службі держпідприємства "Документ".

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Нова вартість оформлення біометричних паспортів до 20 робочих днів:

ID-картка — 345 гривень (раніше – 279 гривень)

закордонний паспорт – 682 гривень (раніше – 557 гривень 32 копійки)

Нова вартість оформлення біометричних паспортів до 10 робочих днів:

ID-картка — 471 гривня (раніше – 366 гривень)

закордонний паспорт – 1034 гривні (раніше – 810 гривень 32 копійки)

Важливо! Державне підприємство "Документ" призупинило роботу з 27 квітня по 2 травня. У цей період усі центри "Паспортного сервісу" не оформлюють і не видають біометричні документи.