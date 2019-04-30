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      В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни

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      В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
      / Shutterstock

      З 1 липня 2019 року підніметься ціна на оформлення закордонного біометричного паспорту та внутрішньої ID-картки. Нововведення мають поповнити місцеві бюджети на 200 мільйонів гривень.

      Відповідні зміни були ухвалені Кабінетом Міністрів 24 квітня. Ціна на закордонні біометричні документи не підіймалась з 2016 року, повідомили у прес-службі держпідприємства "Документ". 

      Читайте також: Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт

      Нова вартість оформлення біометричних паспортів до 20 робочих днів:

      • ID-картка — 345 гривень (раніше – 279 гривень)
      • закордонний паспорт – 682 гривень (раніше – 557 гривень 32 копійки)

      Нова вартість оформлення біометричних паспортів до 10 робочих днів:

      • ID-картка — 471 гривня (раніше – 366 гривень)
      • закордонний паспорт – 1034 гривні (раніше – 810 гривень 32 копійки)

      Важливо! Державне підприємство "Документ" призупинило роботу з 27 квітня по 2 травня. У цей період усі центри "Паспортного сервісу" не оформлюють і не видають біометричні документи. 

      За цей час українці не можуть оформити або отримати такі документи:

      1. Закордонний паспорт;
      2. ID-карта;
      3. Вид на тимчасове та постійне проживання.

      Проте, вже з 8:00 2 травня усі центри відновлять свою роботу.

      Як оформити біометричний паспорт онлайн?З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців. 

      все про оформлення біометричних документів:
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      Теги: Новини України Біометричний контроль в Україні ID-картки
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