В Украине запустят электронный паспорт
Вскоре в Украине запустят электронный паспорт гражданина. Им можно будет пользоваться с помощью смартфона.
Министр цифровой политики Михаил Федоров в интервью "Радио Свобода" рассказал, что правительство в ближайшее время планирует перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.
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Мы хотим изменить мышление наших людей, мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон,
– сказал он.
Федоров добавил, что электронный паспорт планируют запустить в начале 2020 года.
"Будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне", – пояснил министр.
Обратите внимание! Вскоре в Украине в тестовом режиме заработает проект с электронными водительскими удостоверениями и техпаспортами. Кроме того, правительство подготовит законопроект, отменит обязательность трудовых книжек. Их переведут в электронный вид.
Министерство внутренних дел и Миграционная служба ввели новые стандарты фотографирования на документы. Изменения приняли для того, чтобы учесть интересы и религиозные традиции представителей всех вероисповеданий.
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