Вскоре в Украине запустят электронный паспорт гражданина. Им можно будет пользоваться с помощью смартфона.

Министр цифровой политики Михаил Федоров в интервью "Радио Свобода" рассказал, что правительство в ближайшее время планирует перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.

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Мы хотим изменить мышление наших людей, мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон,

– сказал он.

Федоров добавил, что электронный паспорт планируют запустить в начале 2020 года.

"Будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне", – пояснил министр.

Обратите внимание! Вскоре в Украине в тестовом режиме заработает проект с электронными водительскими удостоверениями и техпаспортами. Кроме того, правительство подготовит законопроект, отменит обязательность трудовых книжек. Их переведут в электронный вид.

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