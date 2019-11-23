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      В Украине запустят электронный паспорт

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      Вскоре в Украине запустят электронный паспорт / ua.depositphotos.com

      Вскоре в Украине запустят электронный паспорт гражданина. Им можно будет пользоваться с помощью смартфона.

      Министр цифровой политики Михаил Федоров в интервью "Радио Свобода" рассказал, что правительство в ближайшее время планирует перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.

      Интересно: Минцифры ищет "лицо" электронных водительских удостоверений

      Мы хотим изменить мышление наших людей, мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон,
      – сказал он.

      Федоров добавил, что электронный паспорт планируют запустить в начале 2020 года.

      "Будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне", – пояснил министр.

      Обратите внимание! Вскоре в Украине в тестовом режиме заработает проект с электронными водительскими удостоверениями и техпаспортами. Кроме того, правительство подготовит законопроект, отменит обязательность трудовых книжек. Их переведут в электронный вид.

      Министерство внутренних дел и Миграционная служба ввели новые стандарты фотографирования на документы. Изменения приняли для того, чтобы учесть интересы и религиозные традиции представителей всех вероисповеданий.

      Важно: Как получить биометрический загранпаспорт: процедура, цены, нюансы

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Михаил Федоров Законодательство Интернет ID-карты Министерство цифровой трансформации
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