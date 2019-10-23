Федоров анонсував запуск електронних водійських прав
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що незабаром в Україні в тестовому режимі запрацює проєкт з електронними водійськими посвідченнями та техпаспортами.
Про це міністр сказав в інтерв'ю 24 каналу.
До слова: Михайло Федоров назвав дату, коли планують запустити додаток "Дія"
"Десь через місяць ми запускаємо портал "Дія". Це буде великий портал і це буде мобільний додаток. Він включатиме державні послуги, які сьогодні можна отримати на різних сайтах – реєстрація чи закриття бізнесу, допомога при народженні. Моє найулюбленіше і над чим я працюю – ми запускаємо додаток, де будуть водійські права, техпаспорт на авто, ідентифікаційний код та студентський", – заявив Федоров.
Що таке "Дія"? Це проєкт Кабінету міністрів про державу в смартфоні. Українці завдяки додатку або сайту зможуть знайти в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.
За його словами, уряд запускає проєкт наразі в тестовому режимі. Найімовірніше це буде у листопаді.
Поліцейський зможе дивитись у ваш додаток, на ваші мобільні права онлайн, і не просити вже у вас пластик. Що цікаво, тільки за цей рік українців оштрафували на 71 мільйон гривень через те, що в них зі собою не було прав. Буде QR-код на правах, тобто кожен зможе перевірити, чи вони дійсні. Також поліцейський зможе перевірити його серію та номер,
– пояснив політик.
Він пояснив, якщо поліцейському треба буде вилучити права, то він зможе це зробити у себе на планшеті та у додатку водія.
"В електронних правах зміниться статус та колір. Не треба буде фізично забирати права і ганятись за водіями. Так само можна перевірити технічний паспорт на автомобіль, що теж важливо", – зазначив міністр.
До слова, Верховна Рада вирішила змінити механізм навчання водіїв і отримання водійського посвідчення. Аби все було за європейськими стандартами. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.
Які функції матиме додатку "Держава в смартфоні"?
– Голосування на виборах.
– Написання скарги на чиновника.
– Перереєстрація авто.
– Відстеження успішності дитини у школі.
– Сплата податків чи комунальних послуг.
– Отримання рецепту на ліки.
– Реєстрація дитини після народження.
– Отримати чи надання дозволу на будівництво.