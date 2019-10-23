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      Федоров анонсував запуск електронних водійських прав

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      Федоров анонсував запуск еклетронних водійських прав
      Федоров анонсував запуск еклетронних водійських прав / ostroh.info

      Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що незабаром в Україні в тестовому режимі запрацює проєкт з електронними водійськими посвідченнями та техпаспортами.

      Про це міністр сказав в інтерв'ю 24 каналу. 

      До слова: Михайло Федоров назвав дату, коли планують запустити додаток "Дія"

      "Десь через місяць ми запускаємо портал "Дія". Це буде великий портал і це буде мобільний додаток. Він включатиме державні послуги, які сьогодні можна отримати на різних сайтах – реєстрація чи закриття бізнесу, допомога при народженні. Моє найулюбленіше і над чим я працюю – ми запускаємо додаток, де будуть водійські права, техпаспорт на авто, ідентифікаційний код та студентський", – заявив Федоров.

      Що таке "Дія"? Це проєкт Кабінету міністрів про державу в смартфоні. Українці завдяки додатку або сайту зможуть знайти в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.

      За його словами, уряд запускає проєкт наразі в тестовому режимі. Найімовірніше це буде у листопаді.

      Поліцейський зможе дивитись у ваш додаток, на ваші мобільні права онлайн, і не просити вже у вас пластик. Що цікаво, тільки за цей рік українців оштрафували на 71 мільйон гривень через те, що в них зі собою не було прав. Буде QR-код на правах, тобто кожен зможе перевірити, чи вони дійсні. Також поліцейський зможе перевірити його серію та номер,
      – пояснив політик.

      Він пояснив, якщо поліцейському треба буде вилучити права, то він зможе це зробити у себе на планшеті та у додатку водія. 

      "В електронних правах зміниться статус та колір. Не треба буде фізично забирати права і ганятись за водіями. Так само можна перевірити технічний паспорт на автомобіль, що теж важливо", – зазначив міністр. 

      До слова, Верховна Рада вирішила змінити механізм навчання водіїв і отримання водійського посвідчення. Аби все було за європейськими стандартами. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Які функції матиме додатку "Держава в смартфоні"?

      – Голосування на виборах.

      – Написання скарги на чиновника.

      – Перереєстрація авто.

      – Відстеження успішності дитини у школі.

      – Сплата податків чи комунальних послуг.

      – Отримання рецепту на ліки.

      – Реєстрація дитини після народження.

      – Отримати чи надання дозволу на будівництво.

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      Автор: Юлія Гілей, Альона Чернецька
      Теги: Новини України Авто Транспорт Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації
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