Федоров анонсував запуск електронних водійських прав

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що незабаром в Україні в тестовому режимі запрацює проєкт з електронними водійськими посвідченнями та техпаспортами.

Про це міністр сказав в інтерв'ю 24 каналу.

До слова: Михайло Федоров назвав дату, коли планують запустити додаток "Дія"

"Десь через місяць ми запускаємо портал "Дія". Це буде великий портал і це буде мобільний додаток. Він включатиме державні послуги, які сьогодні можна отримати на різних сайтах – реєстрація чи закриття бізнесу, допомога при народженні. Моє найулюбленіше і над чим я працюю – ми запускаємо додаток, де будуть водійські права, техпаспорт на авто, ідентифікаційний код та студентський", – заявив Федоров.

Що таке "Дія"? Це проєкт Кабінету міністрів про державу в смартфоні. Українці завдяки додатку або сайту зможуть знайти в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.

За його словами, уряд запускає проєкт наразі в тестовому режимі. Найімовірніше це буде у листопаді.

Поліцейський зможе дивитись у ваш додаток, на ваші мобільні права онлайн, і не просити вже у вас пластик. Що цікаво, тільки за цей рік українців оштрафували на 71 мільйон гривень через те, що в них зі собою не було прав. Буде QR-код на правах, тобто кожен зможе перевірити, чи вони дійсні. Також поліцейський зможе перевірити його серію та номер,

– пояснив політик.

Він пояснив, якщо поліцейському треба буде вилучити права, то він зможе це зробити у себе на планшеті та у додатку водія.

"В електронних правах зміниться статус та колір. Не треба буде фізично забирати права і ганятись за водіями. Так само можна перевірити технічний паспорт на автомобіль, що теж важливо", – зазначив міністр.

До слова, Верховна Рада вирішила змінити механізм навчання водіїв і отримання водійського посвідчення. Аби все було за європейськими стандартами. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Які функції матиме додатку "Держава в смартфоні"?

– Голосування на виборах.

– Написання скарги на чиновника.

– Перереєстрація авто.

– Відстеження успішності дитини у школі.

– Сплата податків чи комунальних послуг.

– Отримання рецепту на ліки.

– Реєстрація дитини після народження.

– Отримати чи надання дозволу на будівництво.