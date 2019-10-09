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      Водійські права по-новому: як хочуть змінити порядок отримання посвідчень

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      Водії-початківці складатимуть іспит на знання ПДР перед посадкою за кермо
      Водії-початківці складатимуть іспит на знання ПДР перед посадкою за кермо / 24 канал

      Верховна Рада вирішила змінити механізм навчання водіїв і отримання водійського посвідчення. Аби все було за європейськими стандартами. Бо зараз, мовляв, автошколи не виконують повністю зобов'язання і випускають недовчених водіїв на дороги.

      У нових поправках до Закону України "Про дорожній рух" також запропоновано внести пункт, який дозволить майбутнім водіям вивчати теоретичну частину самостійно, без відвідування спеціалізованих шкіл. Про те, які ще зміни готують нардепи водіям,  дізнавалися журналісти 24 каналу.

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      Вчимося самостійно

      Відтепер теорію Правил дорожнього руху і решту теоретичних матеріалів можна вивчати самостійно, "у відповідності до типових навчальних програм". Але для всіх, кому більше подобається гуртуватися з одногрупниками та вивчати теоретичну частину з досвідченим викладачем, автошколи залишаться доступними.

      А от практику, як і зараз, таки доведеться проходити з інструктором.

      Самостійне вивчення теорії  нормальна практика, таке у нас вже було 15 років тому. Тоді і кількість ДТП була значно меншою,
       каже Володимир Караваєв, експерт з питань законодавчого забезпечення Правил дорожнього руху.

      За його словами, зараз практика самостійного вивчення теорії поширена в Європі.

      Крім того, є директива Європейського Союзу, яка називається “Про посвідчення водія”. Україна зобов’язалася її імплементувати. За цією директивою взагалі немає значення, де людина навчається. Головна увага приділяється тому, хто і як приймає іспит. За кордоном існує інститут незалежних екзаменаторів. Як у нас прийматимуть іспит  поки механізм невідомий. Ймовірно, поступово теж введуть комісії, як в Європі,
       каже експерт.

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      Як це працює заразПершим кроком для отримання водійських прав є проходження теоретичного і практичного курсу підготовки в автошколі. Після завершення навчання учень складає внутрішній іспит у вигляді тесту в навчальному закладі. В разі успішного складання іспиту, йому видають свідоцтво про навчання в школі. З цим документом, який дійсний протягом двох років, ще раз складається іспит у структурах МВС. Тоді отримуєте посвідчення водія.

      Не знаєш теорії  не сядеш за кермо

      Друга важлива зміна  учням, які не здали теоретичну частину, забороняється навчатися водінню на автомобільних дорогах та вулицях загального користування. Хоча це положення давно прописане в ПДР, проте не всі виконували правило.

      Учні, які проходять самопідготовку у вивченні теоретичної частини, все одно складатимуть іспит в автошколі, перед тим, як зможуть практикувати водіння з інструктором на дорогах.

      Той, хто вивчав правила самостійно, але не здав з першого разу, зможе перездати іспит повторно лише через три місяці. Стільки часу надається, аби довчити теорію.

      Інтервал з перездачею у три місяці діятиме лише для тих, хто вивчав теорію самостійно. Той, хто відвідував автошколу, зможе перескласти теорію вже через 5 днів. Думаю, що згодом це приберуть, і всі навчатимуться на рівних умовах,
       переконаний Караваєв.

      Розділення теорії та практики: переваги і недоліки

      Раніше автошколи випускали учнів за кермом на дорогу до того, як вони вивчили всі правила та дорожні знаки. Навчання відбувалося паралельно.

      Проблема в тому, що серед автошкіл дуже висока конкуренція. Щоб привабити студентів, починають демпінгувати, знижувати ціни, скорочувати програми... А це, в свою чергу, впливає на якість навчання. За програмою, затвердженою Кабміном, навчальна програма для водіїв категорії В становить 140 годин теорії. Зараз цю програму майже жодна школа не виконує. Більшість курсів пропонують програми, у яких лише 90 навчальних годин,
       зауважив експерт.

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      Він також наголосив, що розділення теорії і практики не подовжить суттєво термін навчання, звісно, якщо не буде перескладань іспитів. Зараз майбутні водії категорії В навчаються 2,5 місяці чи 10 навчальних тижнів. Для водіння мотоцикла чи скутера курс триває 1,5 місяці.

      Від нововведень виграють усі. Бо тоді автошколи більше надаватимуть практичних умінь керування автозасобами, а учні сумлінніше вивчатимуть Правила дорожнього руху, 
       переконаний Володимир Караваєв.

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      Теги: Новини України Публікації Авто Нові правила дорожнього руху Законодавство
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