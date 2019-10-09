Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений

Верховная Рада решила изменить механизм обучения водителей и получения водительского удостоверения. Чтобы все было по европейским стандартам. Потому что сейчас, мол, автошколы не выполняют полностью обязательства и выпускают недоученных водителей на дороги.

В новых поправках в Закон Украины "О дорожном движении" также предлагается внести пункт, который позволит будущим водителям изучать теоретическую часть самостоятельно, без посещения специализированных школ. О том, какие еще изменения готовят нардепы водителям – узнавали журналисты 24 канала.

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Учимся самостоятельно

Отныне теорию Правил дорожного движения и остальные теоретические материалы можно изучать самостоятельно, "в соответствии с типовыми учебными программами". Но для всех, кому больше нравится объединяться с одногруппниками и изучать теоретическую часть с опытным преподавателем, автошколы останутся доступными.

А вот практику, как и сейчас, все-таки придется проходить с инструктором.

Самостоятельное изучение теории – нормальная практика, такое у нас уже было 15 лет назад. Тогда и количество ДТП было значительно меньше,

– говорит Владимир Караваев, эксперт по вопросам законодательного обеспечения Правил дорожного движения.

По его словам, сейчас практика самостоятельного изучения теории распространена в Европе.

Кроме того, есть директива Европейского Союза, которая называется "Об удостоверении водителя". Украина обязалась ее имплементировать. По этой директиве вообще не имеет значения, где человек учится. Главное внимание уделяется тому, кто и как будет принимает экзамен. За рубежом существует институт независимых экзаменаторов. Как у нас будут принимать экзамен – пока механизм неизвестен. Вероятно, постепенно тоже введут комиссии, как в Европе,

– говорит эксперт.

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Как это работает сейчасПервым шагом для получения водительских прав является прохождение теоретического и практического курса подготовки в автошколе. После завершения обучения ученик составляет внутренний экзамен в виде теста в учебном заведении. В случае успешной сдачи экзамена, ему выдают свидетельство об обучении в школе. С этим документом, который действителен в течение двух лет, еще раз состоится экзамен в структурах МВД. Тогда получаете водительское удостоверение.

Не знаешь теории – не сядешь за руль

Второе важное изменение – ученикам, которые не сдали теоретическую часть, запрещается учиться вождению на автомобильных дорогах и улицах общего пользования. Хотя это положение давно прописано в ПДД, но не все выполняли правило.

Ученики, которые проходят самоподготовку в изучении теоретической части, все равно должны сдавать экзамен в автошколе, перед тем, как смогут практиковать вождение с инструктором на дорогах.

Тот, кто изучал правила самостоятельно, но не сдал с первого раза, сможет пересдать экзамен повторно только через три месяца. Столько времени предоставляется, чтобы доучить теорию.

Интервал пересдачи в три месяца будет действовать только для тех, кто изучал теорию самостоятельно. Тот, кто посещал автошколу, сможет пересдать теорию уже через 5 дней. Думаю, что со временем это уберут, и все будут учиться на равных условиях,

– убежден Караваев.

Разделение теории и практики: преимущества и недостатки

Ранее автошколы выпускали учеников за рулем на дорогу до того, как они изучили все правила и дорожные знаки. Обучение происходило параллельно.

Проблема в том, что среди автошкол очень высокая конкуренция. Чтобы привлечь студентов, начинают демпинговать, снижать цены, сокращать программы... А это, в свою очередь, влияет на качество обучения. По программе, утвержденной Кабмином, учебная программа для водителей категории В составляет 140 часов теории. Сейчас эту программу почти ни одна школа не выполняет. Большинство курсов предлагают программы, в которых лишь 90 учебных часов,

– отметил эксперт.

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Он также отметил, что разделение теории и практики не продлит существенно срок обучения, конечно, если не будет пересдачи экзаменов. Сейчас будущие водители категории В учатся 2,5 месяца или 10 учебных недель. Для вождения мотоцикла или скутера курс длится 1,5 месяца.

От нововведений выиграют все. Ведь тогда автошколы будут больше предоставлять практические умения управления автосредствами, а ученики будут добросовестно изучать Правила дорожного движения,

– убежден Владимир Караваев.