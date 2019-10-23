Федоров анонсировал запуск электронных водительских прав

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что вскоре в Украине в тестовом режиме заработает проект с электронными водительскими удостоверениями и техпаспортами.

Об этом министр сказал в интервью 24 каналу.

К слову: Михаил Федоров назвал дату, когда планируют запустить приложение "Дія"

"Где-то через месяц мы запускаем портал "Дія". Это будет большой портал и это будет мобильное приложение. Он будет включать государственные услуги, которые сегодня можно получить на разных сайтах – регистрация или закрытие бизнеса, помощь при рождении. Мое любимое и над чем я работаю – мы запускаем приложение, где будут водительские права, техпаспорт на авто, идентификационный код и студенческий", – заявил Федоров.

Что такое "Дія"?Это проект Кабинета министров о государстве в смартфоне. Украинцы благодаря приложению или сайту смогут найти в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

По его словам, правительство запускает проект пока в тестовом режиме. Скорее всего это будет в ноябре.

Полицейский сможет смотреть в ваше приложение, ваши мобильные права онлайн, и не просить уже у вас пластик. Что интересно, только за этот год украинцев оштрафовали на 71 миллион гривен из-за того, что у них с собой не было прав. Будет QR-код на правах, то есть каждый сможет проверить, действительны ли они. Также полицейский сможет проверить его серию и номер,

– пояснил политик.

Он пояснил, если полицейскому надо будет изъять права, то он сможет это сделать у себя на планшете и в приложении водителя.

"В электронных прпвах изменится статус и цвет. Не надо будет физически забирать права и гоняться за водителями. Так же можно проверить технический паспорт на автомобиль, что тоже важно", – отметил министр.

К слову, Верховная Рада решила изменить механизм обучения водителей и получения водительского удостоверения. Чтобы все было по европейским стандартам. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

Какие функции будет иметь приложение "Государство в смартфоне"?

– Голосование на выборах.

– Написание жалобы на чиновника.

– Перерегистрация авто.

– Отслеживание успеваемости ребенка в школе.

– Уплата налогов или коммунальных услуг.

– Получение рецепта на лекарства.

– Регистрация ребенка после рождения.

– Получение или предоставление разрешения на строительство.