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      Федоров анонсировал запуск электронных водительских прав

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      Федоров анонсировал запуск еклетронних водительских прав
      Федоров анонсировал запуск еклетронних водительских прав / ostroh.info

      Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что вскоре в Украине в тестовом режиме заработает проект с электронными водительскими удостоверениями и техпаспортами.

      Об этом министр сказал в интервью 24 каналу.

      К слову: Михаил Федоров назвал дату, когда планируют запустить приложение "Дія"

      "Где-то через месяц мы запускаем портал "Дія". Это будет большой портал и это будет мобильное приложение. Он будет включать государственные услуги, которые сегодня можно получить на разных сайтах – регистрация или закрытие бизнеса, помощь при рождении. Мое любимое и над чем я работаю – мы запускаем приложение, где будут водительские права, техпаспорт на авто, идентификационный код и студенческий", – заявил Федоров.

      Что такое "Дія"?Это проект Кабинета министров о государстве в смартфоне. Украинцы благодаря приложению или сайту смогут найти в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

      По его словам, правительство запускает проект пока в тестовом режиме. Скорее всего это будет в ноябре.

      Полицейский сможет смотреть в ваше приложение, ваши мобильные права онлайн, и не просить уже у вас пластик. Что интересно, только за этот год украинцев оштрафовали на 71 миллион гривен из-за того, что у них с собой не было прав. Будет QR-код на правах, то есть каждый сможет проверить,  действительны ли они. Также полицейский сможет проверить его серию и номер,
      – пояснил политик.

      Он пояснил, если полицейскому надо будет изъять права, то он сможет это сделать у себя на планшете и в приложении водителя.

      "В электронных прпвах изменится статус и цвет. Не надо будет физически забирать права и гоняться за водителями. Так же можно проверить технический паспорт на автомобиль, что тоже важно", – отметил министр.

      К слову, Верховная Рада решила изменить механизм обучения водителей и получения водительского удостоверения. Чтобы все было по европейским стандартам. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

      Какие функции будет иметь приложение "Государство в смартфоне"?

      – Голосование на выборах.

      – Написание жалобы на чиновника.

      – Перерегистрация авто.

      – Отслеживание успеваемости ребенка в школе.

      – Уплата налогов или коммунальных услуг.

      – Получение рецепта на лекарства.

      – Регистрация ребенка после рождения.

      – Получение или предоставление разрешения на строительство.

      blog_ava
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      Автор: Алена Чернецкая, Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров Транспорт Авто
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