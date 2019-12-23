У Швейцарії озвучили позицію щодо санкцій США проти "Північного потоку-2": чому це важливо

Влада Швейцарії обговорила із зацікавленими місцевими компаніями (передусім мовиться про швейцарську Allseas, яка брала участь у будівництві російського газопроводу) ситуацію з санкціями США щодо "Північного потоку-2". Однак втручатися у ситуацію не буде.

Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Швейцарії Тілман Ренц, як пишуть у ТАСС.

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Ренц заявив, що Швейцарія має "критичну позицію щодо санкцій з екстериторіальним впливом, проте не може їм перешкодити".

Що таке "санкції з екстериторіальним впливом"

Під "санкціями з екстериторіальним впливом" маються на увазі обмежувальні заходи з боку США щодо приватних компаній з Європи, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Чому Швейцарія коментує санкції США

Річ у тому, що швейцарська компанії Allseas займалася укладанням труб на дні Балтійського моря для Nord Stream 2. Однак відколи США запровадили санкції, компанія зупинила роботи, очікуючи роз'яснень.

Кого зачіпають санкції США проти ПП2

Судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

Іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

Керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

Транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Як у решті світу ставляться до американських санкцій

Країни Центральної та Східної Європи вважають, що будівництво ПП2 – загроза енергетичній безпеці Євросоюзу, адже збільшує залежність від Росії.

Однак країни, що прямо чи опосередковано беруть участь у будівництві газопроводу (а також і країни, які традиційно мають добрі стосунки з Кремлем) проблеми у будівництві "Північного потоку-2" не бачать.

Власне у США запровадження санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" називають "дуже проєвропейським рішенням". А от у Росії традиційно обіцяють "дати відповідь".

Чому ситуація з санкціями проти ПП2 важлива для України

Зауважимо, що будівництво ПП2 шкодить економічним інтересам України. Адже "Північний потік-2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.

Наразі запровадження санкцій проти ПП2 з боку США може затримати або й узагалі зупинити будівництво російського проєкту, адже європейські компанії припинять співпрацю з російськими, а в самої РФ немає доступної техніки для глибоководного будівництва.