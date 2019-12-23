У Швейцарії озвучили позицію щодо санкцій США проти "Північного потоку-2": чому це важливо
Влада Швейцарії обговорила із зацікавленими місцевими компаніями (передусім мовиться про швейцарську Allseas, яка брала участь у будівництві російського газопроводу) ситуацію з санкціями США щодо "Північного потоку-2". Однак втручатися у ситуацію не буде.
Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Швейцарії Тілман Ренц, як пишуть у ТАСС.
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Ренц заявив, що Швейцарія має "критичну позицію щодо санкцій з екстериторіальним впливом, проте не може їм перешкодити".
Що таке "санкції з екстериторіальним впливом"
Під "санкціями з екстериторіальним впливом" маються на увазі обмежувальні заходи з боку США щодо приватних компаній з Європи, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Чому Швейцарія коментує санкції США
Річ у тому, що швейцарська компанії Allseas займалася укладанням труб на дні Балтійського моря для Nord Stream 2. Однак відколи США запровадили санкції, компанія зупинила роботи, очікуючи роз'яснень.
Кого зачіпають санкції США проти ПП2
- Судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
- Іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
- Керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
- Транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
Як у решті світу ставляться до американських санкцій
- Країни Центральної та Східної Європи вважають, що будівництво ПП2 – загроза енергетичній безпеці Євросоюзу, адже збільшує залежність від Росії.
- Однак країни, що прямо чи опосередковано беруть участь у будівництві газопроводу (а також і країни, які традиційно мають добрі стосунки з Кремлем) проблеми у будівництві "Північного потоку-2" не бачать.
- Власне у США запровадження санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" називають "дуже проєвропейським рішенням". А от у Росії традиційно обіцяють "дати відповідь".
Чому ситуація з санкціями проти ПП2 важлива для України
Зауважимо, що будівництво ПП2 шкодить економічним інтересам України. Адже "Північний потік-2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.
Наразі запровадження санкцій проти ПП2 з боку США може затримати або й узагалі зупинити будівництво російського проєкту, адже європейські компанії припинять співпрацю з російськими, а в самої РФ немає доступної техніки для глибоководного будівництва.