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      У Швейцарії озвучили позицію щодо санкцій США проти "Північного потоку-2": чому це важливо

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      Американські санкції проти ПП2 викликали значний резонанс / Ілюстративне фото (pixabay)

      Влада Швейцарії обговорила із зацікавленими місцевими компаніями (передусім мовиться про швейцарську Allseas, яка брала участь у будівництві російського газопроводу) ситуацію з санкціями США щодо "Північного потоку-2". Однак втручатися у ситуацію не буде.

      Про це заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Швейцарії Тілман Ренц, як пишуть у ТАСС.

      Читайте також: У США відповіли на критику санкцій проти "Північного потоку-2"

      Ренц заявив, що Швейцарія має "критичну позицію щодо санкцій з екстериторіальним впливом, проте не може їм перешкодити".

      Що таке "санкції з екстериторіальним впливом"

      Під "санкціями з екстериторіальним впливом" маються на увазі обмежувальні заходи з боку США щодо приватних компаній з Європи, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

      Чому Швейцарія коментує санкції США

      Річ у тому, що швейцарська компанії Allseas займалася укладанням труб на дні Балтійського моря для Nord Stream 2. Однак відколи США запровадили санкції, компанія зупинила роботи, очікуючи роз'яснень.

      Кого зачіпають санкції США проти ПП2

      • Судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • Іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • Керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • Транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Як у решті світу ставляться до американських санкцій

      • Країни Центральної та Східної Європи вважають, що будівництво ПП2 – загроза енергетичній безпеці Євросоюзу, адже збільшує залежність від Росії.
      • Однак країни, що прямо чи опосередковано беруть участь у будівництві газопроводу (а також і країни, які традиційно мають добрі стосунки з Кремлем) проблеми у будівництві "Північного потоку-2" не бачать.
      • Власне у США запровадження санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" називають "дуже проєвропейським рішенням". А от у Росії традиційно обіцяють "дати відповідь".

      Чому ситуація з санкціями проти ПП2 важлива для України

      Зауважимо, що будівництво ПП2 шкодить економічним інтересам України. Адже "Північний потік-2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.

      Наразі запровадження санкцій проти ПП2 з боку США може затримати або й узагалі зупинити будівництво російського проєкту, адже європейські компанії припинять співпрацю з російськими, а в самої РФ немає доступної техніки для глибоководного будівництва.

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      22 грудня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Північний потік-2 Санкції Швейцарія Євросоюз Новини Росії Новини України Газ
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