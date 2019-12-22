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      У США відповіли на критику санкцій проти "Північного потоку-2"

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      Вашингтон відкинув критику "Північного потоку-2" / AP

      Запровадження Сполученими Штатами санкцій проти скандального газопроводу "Північний потік-2" є проєвропейським кроком. Критику з боку Берліна Вашингтон відкидає.

      Свої "сумніви" щодо проєкту висловили 15 європейських країн, Єврокомісія і Європарламент, про це посол США в Німеччині Річард Гренелл сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag.

      Знайте більше: Чому Росія не зможе поновити будівництво "Північного потоку-2" своїми кораблями

      Дипломат наголосив, що запровадження санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" є "дуже проєвропейським рішенням".

      • Гренелл також додав, що багато європейських дипломатів дякували адміністрації США за обмежувальні заходи.
      • Він зазначив, що Вашингтон прагне запобігти ситуації, коли "одна країна або одне джерело дуже впливає на Європу за допомогою енергоносіїв".

      За словами дипломата, санкції щодо "Північного потоку-2" вписуються в довгострокову стратегію США.

      Американські санкції розкритикували у Німеччині, своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу. 

      Позиції країн Європи стосовно "Північного потоку-2" – різні: 

      • Країни Центральної та Східної Європи вважають, що будівництво ПП2 – загроза енергетичній безпеці Євросоюзу, адже збільшує залежність від Росії.
      • Однак країни, що прямо чи опосередковано беруть участь у будівництві газопроводу (а також і країни, які традиційно мають добрі стосунки з Кремлем) жодної проблеми у будівництві "Північного потоку-2" не бачать.

      Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній – будівничих другої гілки газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-2") через Балтійське море.

      Кого стосуватимуться санкції США 

      • суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

      Реакція України: Призупинення будівництва "Північного потоку-2": Гончарук прокоментував дію санкцій

      Зараз "Північний потік 2", який має постачати газ до Європи в обхід України, готовий приблизно на 92%. Його планували запустити ще в 2019, однак була затримка через Данію – не давала дозвіл на будівництво у своїх водах.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Санкції Північний потік-2
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