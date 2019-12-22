У США відповіли на критику санкцій проти "Північного потоку-2"
Запровадження Сполученими Штатами санкцій проти скандального газопроводу "Північний потік-2" є проєвропейським кроком. Критику з боку Берліна Вашингтон відкидає.
Свої "сумніви" щодо проєкту висловили 15 європейських країн, Єврокомісія і Європарламент, про це посол США в Німеччині Річард Гренелл сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag.
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Дипломат наголосив, що запровадження санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" є "дуже проєвропейським рішенням".
- Гренелл також додав, що багато європейських дипломатів дякували адміністрації США за обмежувальні заходи.
- Він зазначив, що Вашингтон прагне запобігти ситуації, коли "одна країна або одне джерело дуже впливає на Європу за допомогою енергоносіїв".
За словами дипломата, санкції щодо "Північного потоку-2" вписуються в довгострокову стратегію США.
Американські санкції розкритикували у Німеччині, своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу.
Позиції країн Європи стосовно "Північного потоку-2" – різні:
- Країни Центральної та Східної Європи вважають, що будівництво ПП2 – загроза енергетичній безпеці Євросоюзу, адже збільшує залежність від Росії.
- Однак країни, що прямо чи опосередковано беруть участь у будівництві газопроводу (а також і країни, які традиційно мають добрі стосунки з Кремлем) жодної проблеми у будівництві "Північного потоку-2" не бачать.
Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній – будівничих другої гілки газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-2") через Балтійське море.
Кого стосуватимуться санкції США
- суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
- іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
- керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
- транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.
Реакція України: Призупинення будівництва "Північного потоку-2": Гончарук прокоментував дію санкцій
Зараз "Північний потік 2", який має постачати газ до Європи в обхід України, готовий приблизно на 92%. Його планували запустити ще в 2019, однак була затримка через Данію – не давала дозвіл на будівництво у своїх водах.