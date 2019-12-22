У США відповіли на критику санкцій проти "Північного потоку-2"

Запровадження Сполученими Штатами санкцій проти скандального газопроводу "Північний потік-2" є проєвропейським кроком. Критику з боку Берліна Вашингтон відкидає.

Свої "сумніви" щодо проєкту висловили 15 європейських країн, Єврокомісія і Європарламент, про це посол США в Німеччині Річард Гренелл сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag.

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Дипломат наголосив, що запровадження санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" є "дуже проєвропейським рішенням".

Гренелл також додав, що багато європейських дипломатів дякували адміністрації США за обмежувальні заходи.

за обмежувальні заходи. Він зазначив, що Вашингтон прагне запобігти ситуації, коли "одна країна або одне джерело дуже впливає на Європу за допомогою енергоносіїв".

За словами дипломата, санкції щодо "Північного потоку-2" вписуються в довгострокову стратегію США.

Американські санкції розкритикували у Німеччині, своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу.

Позиції країн Європи стосовно "Північного потоку-2" – різні:

Країни Центральної та Східної Європи вважають, що будівництво ПП2 – загроза енергетичній безпеці Євросоюзу, адже збільшує залежність від Росії.

Однак країни, що прямо чи опосередковано беруть участь у будівництві газопроводу (а також і країни, які традиційно мають добрі стосунки з Кремлем) жодної проблеми у будівництві "Північного потоку-2" не бачать.

Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній – будівничих другої гілки газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-2") через Балтійське море.

Кого стосуватимуться санкції США

суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт . Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

Реакція України: Призупинення будівництва "Північного потоку-2": Гончарук прокоментував дію санкцій

Зараз "Північний потік 2", який має постачати газ до Європи в обхід України, готовий приблизно на 92%. Його планували запустити ще в 2019, однак була затримка через Данію – не давала дозвіл на будівництво у своїх водах.