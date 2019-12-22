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      В США ответили на критику санкций против "Северного потока-2"

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      Вашингтон отверг критику "Северного потока-2" / AP

      Введение Соединенными Штатами санкций против скандального газопровода "Северный поток-2" является проевропейским шагом. Критику со стороны Берлина Вашингтон отвергает.

      Свои "сомнения" относительно проекта высказали 15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент, об этом посол США в Германии Ричард Гренелл сказал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

      Знайте больше: Почему Россия не сможет возобновить строительство "Северного потока-2" своими кораблями

      Дипломат подчеркнул, что введение санкций против строительства "Северного потока-2" является "очень проевропейским решением".

      • Гренелл также добавил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за ограничительные меры.
      • Он отметил, что Вашингтон стремится предотвратить ситуации, когда "одна страна или один источник очень влияет на Европу с помощью энергоносителей".

      По словам дипломата, санкции в отношении "Северного потока-2" вписываются в долгосрочную стратегию США.

      Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово тут сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.

      Позиции стран Европы относительно "Северного потока-2" – разные:

      • Страны Центральной и Восточной Европы считают, что строительство СП2 – угроза энергетической безопасности Евросоюза, ведь увеличивает зависимость от России.
      • Однако страны, которые прямо или косвенно участвуют в строительстве газопровода (а также и страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с Кремлем) никакой проблемы в строительстве "Северного потока-2" не видят.

      Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний – строителей второй ветки газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") через Балтийское море.

      Кого будут касаться санкции США

       

      • судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.

      Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas-сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.

      Реакция Украины: Приостановка строительства "Северного потока-2": Гончарук прокомментировал действие санкций

      Сейчас "Северный поток 2", который должен поставлять газ в Европу в обход Украины, готов примерно на 92%. Его планировали запустить еще в 2019, однако была задержка через Данию – не давала разрешение на строительство в своих водах.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Северный поток-2 Санкции
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