В США ответили на критику санкций против "Северного потока-2"

Введение Соединенными Штатами санкций против скандального газопровода "Северный поток-2" является проевропейским шагом. Критику со стороны Берлина Вашингтон отвергает.

Свои "сомнения" относительно проекта высказали 15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент, об этом посол США в Германии Ричард Гренелл сказал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

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Дипломат подчеркнул, что введение санкций против строительства "Северного потока-2" является "очень проевропейским решением".

Гренелл также добавил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за ограничительные меры.

за ограничительные меры. Он отметил, что Вашингтон стремится предотвратить ситуации, когда "одна страна или один источник очень влияет на Европу с помощью энергоносителей".

По словам дипломата, санкции в отношении "Северного потока-2" вписываются в долгосрочную стратегию США.

Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово тут сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.

Позиции стран Европы относительно "Северного потока-2" – разные:

Страны Центральной и Восточной Европы считают, что строительство СП2 – угроза энергетической безопасности Евросоюза, ведь увеличивает зависимость от России.

Однако страны, которые прямо или косвенно участвуют в строительстве газопровода (а также и страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с Кремлем) никакой проблемы в строительстве "Северного потока-2" не видят.

Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний – строителей второй ветки газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") через Балтийское море.

Кого будут касаться санкции США

судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.

Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas-сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.

Реакция Украины: Приостановка строительства "Северного потока-2": Гончарук прокомментировал действие санкций

Сейчас "Северный поток 2", который должен поставлять газ в Европу в обход Украины, готов примерно на 92%. Его планировали запустить еще в 2019, однако была задержка через Данию – не давала разрешение на строительство в своих водах.