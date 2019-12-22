В США ответили на критику санкций против "Северного потока-2"
Введение Соединенными Штатами санкций против скандального газопровода "Северный поток-2" является проевропейским шагом. Критику со стороны Берлина Вашингтон отвергает.
Свои "сомнения" относительно проекта высказали 15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент, об этом посол США в Германии Ричард Гренелл сказал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
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Дипломат подчеркнул, что введение санкций против строительства "Северного потока-2" является "очень проевропейским решением".
- Гренелл также добавил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за ограничительные меры.
- Он отметил, что Вашингтон стремится предотвратить ситуации, когда "одна страна или один источник очень влияет на Европу с помощью энергоносителей".
По словам дипломата, санкции в отношении "Северного потока-2" вписываются в долгосрочную стратегию США.
Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово тут сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.
Позиции стран Европы относительно "Северного потока-2" – разные:
- Страны Центральной и Восточной Европы считают, что строительство СП2 – угроза энергетической безопасности Евросоюза, ведь увеличивает зависимость от России.
- Однако страны, которые прямо или косвенно участвуют в строительстве газопровода (а также и страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с Кремлем) никакой проблемы в строительстве "Северного потока-2" не видят.
Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний – строителей второй ветки газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") через Балтийское море.
Кого будут касаться санкции США
- судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
- иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
- транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.
Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas-сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.
Реакция Украины: Приостановка строительства "Северного потока-2": Гончарук прокомментировал действие санкций
Сейчас "Северный поток 2", который должен поставлять газ в Европу в обход Украины, готов примерно на 92%. Его планировали запустить еще в 2019, однако была задержка через Данию – не давала разрешение на строительство в своих водах.