Почему Россия не сможет возобновить строительство "Северного потока-2" своими кораблями
Россия не может использовать свои корабли для продолжения укладки скандального газопровода "Северный поток-2" вместо швейцарских. Те же прекратили участие в проекте из-за санкций США.
Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строительство, не имеет разрешения на использование в территориальных водах Дании, сообщает S&P.
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В то же время этот корабль имеет необходимое оборудование, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".
Разрешение на работы, которое Дания выдала 30 октября 2019 года, предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования. Зато у российского корабля такой системы нет.
"Академик Черский" – единственный корабль, который мог бы продолжить строительство, несмотря на американские санкции.
Его россияне использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Сейчас "Академик Черский" находится на Дальнем Востока России. Ему нужно будет плыть 2 месяца, чтобы продолжить работы в Дании.
Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.
"Северный поток-2": основное
ПП2 – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.
Что известно о "Северном потоке-2":
- Стоимость проекта: 10 миллиардов евро.
- Пропускная способность: 55 миллиардов кубометров в год.
- Длина: 2 тысячи 460 километров.
- Оператор: компания Nord Stream 2 AG.
- Основатель и владелец Nord Stream 2 AG: российский монополист "Газпром".
- Партнеры: французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
Сейчас "Северный поток 2" готов примерно на 92%. Его планировали запустить еще в 2019, однако была задержка через Данию – не давала разрешение на строительство в своих водах.
Действие американских санкций
Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.
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В частности, санкции будут касаться:
- судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
- иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
- транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.