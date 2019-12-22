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      Почему Россия не сможет возобновить строительство "Северного потока-2" своими кораблями

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      Россия не сможет возобновить строительство "Северного потока-2" в ближайшее время / AP

      Россия не может использовать свои корабли для продолжения укладки скандального газопровода "Северный поток-2" вместо швейцарских. Те же прекратили участие в проекте из-за санкций США.

      Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строительство, не имеет разрешения на использование в территориальных водах Дании, сообщает S&P.

      Важно: Правительство ЕС возмущено санкциями США по "Северному потоку-2"

      В то же время этот корабль имеет необходимое оборудование, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".

      Разрешение на работы, которое Дания выдала 30 октября 2019 года, предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования. Зато у российского корабля такой системы нет.

      "Академик Черский" – единственный корабль, который мог бы продолжить строительство, несмотря на американские санкции.

      Его россияне использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Сейчас "Академик Черский" находится на Дальнем Востока России. Ему нужно будет плыть 2 месяца, чтобы продолжить работы в Дании.

      Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.

      "Северный поток-2": основное

      ПП2 – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.

      ПП
      Карта "Северного потока-2"

      Что известно о "Северном потоке-2":

      • Стоимость проекта: 10 миллиардов евро.
      • Пропускная способность: 55 миллиардов кубометров в год.
      • Длина: 2 тысячи 460 километров.
      • Оператор: компания Nord Stream 2 AG.
      • Основатель и владелец Nord Stream 2 AG: российский монополист "Газпром".
      • Партнеры: французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Сейчас "Северный поток 2" готов примерно на 92%. Его планировали запустить еще в 2019, однако была задержка через Данию – не давала разрешение на строительство в своих водах.

      Действие американских санкций

      Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

      Интересно: Приостановка строительства "Северного потока-2" – Гончарук прокомментировал действие санкций

      В частности, санкции будут касаться:

      • судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Новости России Дания Северный поток-2
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