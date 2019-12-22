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      Правительство ЕС возмущено санкциями США по "Северному потоку-2"

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      Еврокомиссия выступила против американский санкций к "Северному потоку-2" / Коллаж 24 канала

      Европейская комиссия (правительство Евросоюза) выступила против санкций США по "Северному потоку-2". Речь идет о санкциях к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода в обход Украины.

      Об этом рассказали в "Польском радио" .

      Напомним, президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний – строителей второй ветки газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") через Балтийское море

      Российский "Газпром" привлек к проекту "Северный поток-2" инвестиции пяти энергетических компаний ЕС из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов. Сотрудничает с "Газпромом" также компания из Швейцарии.

      Эта компания (Allseas) пока приостановила выполнение работ и ждет разъяснений по санкциям.

      ЕС выступает против введения санкций в отношении европейских компаний, занимающихся законной легальной деятельностью,
      – цитирует "Польское радио" комментарий Еврокомиссии.

      Также говорится о том, что ЕС позаботился, чтобы "Северный поток-2" работал прозрачно и в соответствии с энергетическими нормами Евросоюза. В частности, в мае вступила в силу обновленная газовая директива, которая закрепила четкие правила для всех газопроводов, соединяющих европейский рынок со странами не из ЕС.

      Отметим, что фактические позиции в странах Европы относительно "Северного потока-2" – разные.

      • Страны Центральной и Восточной Европы считают, что строительство СП2 – угроза энергетической безопасности Евросоюза, ведь увеличивает зависимость от России.
      • Однако страны, что прямо или косвенно участвуют в строительстве газопровода (а также и страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с Кремлем) никакой проблемы в строительстве "Северного потока-2" не видят.

      Украина, конечно, приветствовала санкции США против "Северного потока-2". 

      "Северный поток-2": главное, что нужно знать

      СП2 – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. 

      ЧП
      Карта "Северного потока-2"

      Что известно о "Северном потоке-2":

      • Стоимость проекту: 10 миллиардов евро.
      • Пропускная способность: 55 миллиардов кубометров в год.
      • Длина: 2 тысячи 460 километров.
      • Оператор: компания Nord Stream 2 AG.
      • Основатель и владелец Nord Stream 2 AG: российский монополист "Газпром".
      • Партнеры: французский Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Сейчас "Северный поток 2" готов примерно на 92%. Его планировали запустить еще в 2019, однако была задержка из-за Дании – та не давала разрешение на строительство в своих водах.

      Сейчас на пути могут стать американские санкции в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2".

      Санкции касаются компаний, участвующих в строительстве газопровода. В частности:

      • Судов, причастных к прокладке труб на глубине 100 футов (примерно 30 метров) ниже уровня моря;
      • Иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду такие суда для строительства СП2.
      • Такие компании и люди потеряют визы в США, а их активы в стране будут заморожены.

      Это решение США нанесет серьезный удар по проекту, потому что Россия не имеет техники для прокладки труб на глубине более 30 метров и вынуждена покупать услуги иностранных судовладельцев. А они теперь задумаются, будет ли целесообразно рисковать бизнес-интересами в США.

      Читайте также: Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости России Газ Газпром Евросоюз Новости США Санкции Северный поток-2
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