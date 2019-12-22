Правительство ЕС возмущено санкциями США по "Северному потоку-2"

Европейская комиссия (правительство Евросоюза) выступила против санкций США по "Северному потоку-2". Речь идет о санкциях к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода в обход Украины.

Об этом рассказали в "Польском радио" .

Напомним, президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год , в котором предусмотрены санкции против компаний – строителей второй ветки газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") через Балтийское море

Российский "Газпром" привлек к проекту "Северный поток-2" инвестиции пяти энергетических компаний ЕС из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов. Сотрудничает с "Газпромом" также компания из Швейцарии.

Эта компания (Allseas) пока приостановила выполнение работ и ждет разъяснений по санкциям.

ЕС выступает против введения санкций в отношении европейских компаний, занимающихся законной легальной деятельностью,

– цитирует "Польское радио" комментарий Еврокомиссии.

Также говорится о том, что ЕС позаботился, чтобы "Северный поток-2" работал прозрачно и в соответствии с энергетическими нормами Евросоюза. В частности, в мае вступила в силу обновленная газовая директива, которая закрепила четкие правила для всех газопроводов, соединяющих европейский рынок со странами не из ЕС.

Отметим, что фактические позиции в странах Европы относительно "Северного потока-2" – разные.

Страны Центральной и Восточной Европы считают, что строительство СП2 – угроза энергетической безопасности Евросоюза, ведь увеличивает зависимость от России.

Однако страны, что прямо или косвенно участвуют в строительстве газопровода (а также и страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с Кремлем) никакой проблемы в строительстве "Северного потока-2" не видят.

Украина, конечно, приветствовала санкции США против "Северного потока-2".

"Северный поток-2": главное, что нужно знать

СП2 – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.



Карта "Северного потока-2"

Что известно о "Северном потоке-2":

Стоимость проекту: 10 миллиардов евро.

Пропускная способность: 55 миллиардов кубометров в год.

Длина: 2 тысячи 460 километров.

Оператор: компания Nord Stream 2 AG.

Основатель и владелец Nord Stream 2 AG: российский монополист "Газпром".

Партнеры: французский Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Сейчас "Северный поток 2" готов примерно на 92%. Его планировали запустить еще в 2019, однако была задержка из-за Дании – та не давала разрешение на строительство в своих водах.

Сейчас на пути могут стать американские санкции в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2".

Санкции касаются компаний, участвующих в строительстве газопровода. В частности:

Судов, причастных к прокладке труб на глубине 100 футов (примерно 30 метров) ниже уровня моря;

Иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду такие суда для строительства СП2.

Такие компании и люди потеряют визы в США, а их активы в стране будут заморожены.

Это решение США нанесет серьезный удар по проекту, потому что Россия не имеет техники для прокладки труб на глубине более 30 метров и вынуждена покупать услуги иностранных судовладельцев. А они теперь задумаются, будет ли целесообразно рисковать бизнес-интересами в США.