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      Уряд ЄС обурений санкціями США щодо "Північного потоку-2"

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      Єврокомісія виступила проти американський санкцій до "Північного потоку-2" / Колаж 24 каналу

      Європейська комісія (уряд Євросоюзу) виступила проти санкцій США щодо "Північного потоку-2". Мовиться про санкції до європейських компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу в обхід України.

      Про це розповіли у "Польському радіо".

      Нагадаємо, президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній – будівничих другої гілки газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-2") через Балтійське море

      Російський "Газпром" залучив до проєкту "Північний потік-2" інвестиції п'яти енергетичних компаній ЄС із Австрії, Німеччини, Франції, Великої Британії та Нідерландів. Співпрацює з "Газпромом" також компанія зі Швейцарії.

      Ця компанія (Allseas) наразі призупинила виконання робіт та чекає роз'яснень щодо санкцій.

      ЄС виступає проти введення санкцій стосовно європейських компаній, що займаються законною легальною діяльністю,
      – цитує "Польське радіо" коментар Єврокомісії.

      Також мовиться про те, що ЄС подбав про те, щоб "Північний потік-2" працював прозоро й згідно з енергетичними нормами Євросоюзу. Зокрема, у травні набула чинності оновлена газова директива, яка закріпила чіткі правила для всіх газопроводів, які з’єднують європейський ринок із країнами не з ЄС.

      Зазначимо, що фактичні позиції у країнах Європи стосовно "Північного потоку-2" – різні.

      • Країни Центральної та Східної Європи вважають, що будівництво ПП2 – загроза енергетичній безпеці Євросоюзу, адже збільшує залежність від Росії.
      • Однак країни, що прямо чи опосередковано беруть участь у будівництві газопроводу (а також і країни, які традиційно мають добрі стосунки з Кремлем) жодної проблеми у будівництві "Північного потоку-2" не бачать.

      Україна, звісно, привітала санкції США проти "Північного потоку-2". 

      "Північний потік-2": головне, що потрібно знати

      ПП2 – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. 

      ПП
      Мапа "Північного потоку-2"

      Що відомо про "Північний потік-2":

      • Вартість проєкту: 10 мільярдів євро.
      • Пропускна здатність: 55 мільярдів кубометрів на рік.
      • Довжина: 2 тисячі 460 кілометрів.
      • Оператор: компанія Nord Stream 2 AG.
      • Засновник і власник Nord Stream 2 AG: російський монополіст "Газпром".
      • Партнери: французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Зараз "Північний потік 2" готовий приблизно на 92%. Його планували запустити ще в 2019, однак була затримка через Данію – не давала дозвіл на будівництво у своїх водах.

      Зараз на заваді можуть стати американські санкції щодо компаній, які беруть участь у проєкті "Північний потік-2".

      Санкції стосуються компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу. Зокрема:

      • Суден, причетних до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче від рівня моря;
      • Іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду такі судна для будівництва ПП2.
      • Такі компанії та люди втратять візи до США, а їхні активи в країні будуть заморожені.

      Таке рішення США завдасть серйозного удару по проєкту, бо Росія не має техніки для прокладання труб на глибині понад 30 метрів і змушена купувати послуги іноземних судновласників. А вони тепер замисляться, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами у США.

      Читайте також: Німеччина розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Північний потік-2 Санкції Новини США Новини Росії Євросоюз Газпром Газ
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