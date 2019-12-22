Уряд ЄС обурений санкціями США щодо "Північного потоку-2"
Європейська комісія (уряд Євросоюзу) виступила проти санкцій США щодо "Північного потоку-2". Мовиться про санкції до європейських компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу в обхід України.
Про це розповіли у "Польському радіо".
Нагадаємо, президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній – будівничих другої гілки газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-2") через Балтійське море
Російський "Газпром" залучив до проєкту "Північний потік-2" інвестиції п'яти енергетичних компаній ЄС із Австрії, Німеччини, Франції, Великої Британії та Нідерландів. Співпрацює з "Газпромом" також компанія зі Швейцарії.
Ця компанія (Allseas) наразі призупинила виконання робіт та чекає роз'яснень щодо санкцій.
ЄС виступає проти введення санкцій стосовно європейських компаній, що займаються законною легальною діяльністю,
– цитує "Польське радіо" коментар Єврокомісії.
Також мовиться про те, що ЄС подбав про те, щоб "Північний потік-2" працював прозоро й згідно з енергетичними нормами Євросоюзу. Зокрема, у травні набула чинності оновлена газова директива, яка закріпила чіткі правила для всіх газопроводів, які з’єднують європейський ринок із країнами не з ЄС.
Зазначимо, що фактичні позиції у країнах Європи стосовно "Північного потоку-2" – різні.
- Країни Центральної та Східної Європи вважають, що будівництво ПП2 – загроза енергетичній безпеці Євросоюзу, адже збільшує залежність від Росії.
- Однак країни, що прямо чи опосередковано беруть участь у будівництві газопроводу (а також і країни, які традиційно мають добрі стосунки з Кремлем) жодної проблеми у будівництві "Північного потоку-2" не бачать.
Україна, звісно, привітала санкції США проти "Північного потоку-2".
"Північний потік-2": головне, що потрібно знати
ПП2 – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.
Що відомо про "Північний потік-2":
- Вартість проєкту: 10 мільярдів євро.
- Пропускна здатність: 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Довжина: 2 тисячі 460 кілометрів.
- Оператор: компанія Nord Stream 2 AG.
- Засновник і власник Nord Stream 2 AG: російський монополіст "Газпром".
- Партнери: французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
Зараз "Північний потік 2" готовий приблизно на 92%. Його планували запустити ще в 2019, однак була затримка через Данію – не давала дозвіл на будівництво у своїх водах.
Зараз на заваді можуть стати американські санкції щодо компаній, які беруть участь у проєкті "Північний потік-2".
Санкції стосуються компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу. Зокрема:
- Суден, причетних до прокладання труб на глибині 100 футів (приблизно 30 метрів) нижче від рівня моря;
- Іноземних осіб, які продавали чи здавали в оренду такі судна для будівництва ПП2.
- Такі компанії та люди втратять візи до США, а їхні активи в країні будуть заморожені.
Таке рішення США завдасть серйозного удару по проєкту, бо Росія не має техніки для прокладання труб на глибині понад 30 метрів і змушена купувати послуги іноземних судновласників. А вони тепер замисляться, чи буде доцільно ризикувати бізнес-інтересами у США.
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