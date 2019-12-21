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      Призупинення будівництва "Північного потоку-2": Гончарук прокоментував дію санкцій

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      Гончарук прокоментував дію санкцій США на "Північний потік-2" / Getty Images

      Санкції США проти "Північного потоку-2" підсилюють Україну. Їхній перший результат вже є – рішення шведської компанії-підрядника Allsea призупинити будівництво.

      Американські санкції також дозволять запобігти створенню монополії на енергетичному ринку Євросоюзу. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй твітер-сторінці.

      Про важливе: Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна

      Прем’єр зазначив, що "санкції забезпечують стабільні ринки і конкурентоспроможні ціни для всіх європейських споживачів".

      Україна поділяє цю позицію з багатьма іншими країнами Євросоюзу, які протягом останніх 4 років виступали проти будівництва цього політично мотивованого проекту." Північний потік-2" не повинен бути завершений,
      – наполягає Гончарук.

      Він також наголосив, "санкції посилюють позицію України в переговорах з Росією про транзит газу".

      "Як перший результату Allseas, компанія, що займається будівництвом трубопроводу, призупинила діяльність по запуску" Північного потоку 2 ", - підкреслив Гончарук на своїй сторінці в Twitter.

      Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій. 

      Основне про санкції США проти "Північного потоку-2"

      Законопроєкт про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

      Зокрема, санкції будуть стосуватися:

      • суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

       

      Що треба знати про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Санкції Олексій Гончарук Північний потік-2 Новини України Новини політики
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