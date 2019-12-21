15:43
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      22:02, 20 декабря
      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства
      Вєсті.UA
      19:56, 20 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Приостановление строительства "Северного потока-2": Гончарук прокомментировал действие санкций

      201 Читати новину українською
      Гончарук прокомментировал действие санкций США на "Северный поток-2" / Getty Images

      Санкции США против "Северного потока-2" усиливают Украину. Их первый результат уже есть – решение шведской компании-подрядчика Allsea приостановить строительство.

      Американские санкции также позволят предотвратить создание монополии на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей твиттер-странице.

      О важном: Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина

      Премьер отметил, что "санкции обеспечивают стабильные рынки и конкурентоспособные цены для всех европейских потребителей".

      Украина разделяет эту позицию со многими другими странами Евросоюза, которые в течение последних 4 лет выступали против строительства этого политически мотивированного проекта. "Северный поток-2" не должен быть завершен,
      – настаивает Гончарук.

      Он также отметил, "санкции усиливают позицию Украины в переговорах с Россией о транзите газа".

      "Как первый результат Allseas, компания, занимающаяся строительством трубопровода, приостановила деятельность относительно запуска "Северного потока 2", – подчеркнул Гончарук на своей странице в Twitter.

      Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – на данный момент приостановила выполнение работ. Компания ожидает объяснений насчет американских санкций.

      Основное о санкциях США против "Северного потока-2"

      Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

      В частности, санкции будут касаться:

      • судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)
      • транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.


      Что надо знать о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      – Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      – Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      – Партнеры – французский Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Потік
      "Северный поток-2" на карте

       

      Ханука: что это за праздник и как его отмечают
      сегодня
      20986
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Алексей Гончарук Северный поток-2
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:31 Порошенко мог бы многое рассказать Зеленскому, но возможно президент и сам все скоро узнает
      Павло Казарін 164
      сегодня , 14:38 Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи
      Ірина Кошанська 61
      сегодня , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 1088
      сегодня , 11:00 Если купить себе замок: как работает формат концессии в Украине
      сегодня , 08:40 Письмо из Луганска: Россия наступает
      Ольга Черненко 6547
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук