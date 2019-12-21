Приостановление строительства "Северного потока-2": Гончарук прокомментировал действие санкций

Санкции США против "Северного потока-2" усиливают Украину. Их первый результат уже есть – решение шведской компании-подрядчика Allsea приостановить строительство.

Американские санкции также позволят предотвратить создание монополии на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей твиттер-странице.

О важном: Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина

Премьер отметил, что "санкции обеспечивают стабильные рынки и конкурентоспособные цены для всех европейских потребителей".

Украина разделяет эту позицию со многими другими странами Евросоюза, которые в течение последних 4 лет выступали против строительства этого политически мотивированного проекта. "Северный поток-2" не должен быть завершен,

– настаивает Гончарук.

Он также отметил, "санкции усиливают позицию Украины в переговорах с Россией о транзите газа".

"Как первый результат Allseas, компания, занимающаяся строительством трубопровода, приостановила деятельность относительно запуска "Северного потока 2", – подчеркнул Гончарук на своей странице в Twitter.

Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – на данный момент приостановила выполнение работ. Компания ожидает объяснений насчет американских санкций.

Основное о санкциях США против "Северного потока-2"

Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

В частности, санкции будут касаться:

судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)

транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.



Что надо знать о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.



– Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

– Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

– Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

– Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

– Партнеры – французский Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.



"Северный поток-2" на карте