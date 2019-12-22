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      Чому Росія не зможе поновити будівництво "Північного потоку-2" своїми кораблями

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      Росія не зможе поновити будівництво "Північного потоку-2" найближчим часом / AP

      Росія не може використати свої кораблі для продовження укладання скандального газопроводу "Північний потік-2" замість швейцарських. Ті ж припинили участь у проєкті через санкції США.

      Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будівництво, не має дозволу на використання у територіальних водах Данії, повідомляє S&P.

      Важливо: Уряд ЄС обурений санкціями США щодо "Північного потоку-2"

      Водночас цей корабель має необхідне обладнання, аби завершити будівництво "Північного потоку-2".

      Дозвіл на роботи, який Данія видала 30 жовтня 2019 року, передбачає що кораблі повинні мати систему динамічного позиціювання. Натомість у російського корабля такої системи нема.

      "Академік Черський" – єдиний корабель, який міг би продовжити будівництво попри американські санкції.

      Його росіяни використовували для прокладки морських трубопроводів в арктичних водах. Наразі "Академік Черський" перебуває на Далекому Сходу Росії. Йому потрібно буде пливти 2 місяці, щоб продовжити роботи у Данії.

      Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

      "Північний потік-2": основне 

      ПП2 – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.

      ПП
      Мапа "Північного потоку-2"

      Що відомо про "Північний потік-2":

      • Вартість проєкту: 10 мільярдів євро.
      • Пропускна здатність: 55 мільярдів кубометрів на рік.
      • Довжина: 2 тисячі 460 кілометрів.
      • Оператор: компанія Nord Stream 2 AG.
      • Засновник і власник Nord Stream 2 AG: російський монополіст "Газпром".
      • Партнери: французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Зараз "Північний потік 2" готовий приблизно на 92%. Його планували запустити ще в 2019, однак була затримка через Данію – не давала дозвіл на будівництво у своїх водах.

      Дія американських санкцій 

      Законопроєкт про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

      Цікаво: Призупинення будівництва "Північного потоку-2" – Гончарук прокоментував дію санкцій

      Зокрема, санкції будуть стосуватися:

      • суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
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      сьогодні
      2020
      Автор: Северин Трач
      Теги: Північний потік-2 Данія Новини Росії Санкції Новини України Новини політики
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