Чому Росія не зможе поновити будівництво "Північного потоку-2" своїми кораблями
Росія не може використати свої кораблі для продовження укладання скандального газопроводу "Північний потік-2" замість швейцарських. Ті ж припинили участь у проєкті через санкції США.
Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будівництво, не має дозволу на використання у територіальних водах Данії, повідомляє S&P.
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Водночас цей корабель має необхідне обладнання, аби завершити будівництво "Північного потоку-2".
Дозвіл на роботи, який Данія видала 30 жовтня 2019 року, передбачає що кораблі повинні мати систему динамічного позиціювання. Натомість у російського корабля такої системи нема.
"Академік Черський" – єдиний корабель, який міг би продовжити будівництво попри американські санкції.
Його росіяни використовували для прокладки морських трубопроводів в арктичних водах. Наразі "Академік Черський" перебуває на Далекому Сходу Росії. Йому потрібно буде пливти 2 місяці, щоб продовжити роботи у Данії.
Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.
"Північний потік-2": основне
ПП2 – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.
Що відомо про "Північний потік-2":
- Вартість проєкту: 10 мільярдів євро.
- Пропускна здатність: 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Довжина: 2 тисячі 460 кілометрів.
- Оператор: компанія Nord Stream 2 AG.
- Засновник і власник Nord Stream 2 AG: російський монополіст "Газпром".
- Партнери: французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
Зараз "Північний потік 2" готовий приблизно на 92%. Його планували запустити ще в 2019, однак була затримка через Данію – не давала дозвіл на будівництво у своїх водах.
Дія американських санкцій
Законопроєкт про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.
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Зокрема, санкції будуть стосуватися:
- суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
- іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
- керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
- транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.