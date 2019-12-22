Чому Росія не зможе поновити будівництво "Північного потоку-2" своїми кораблями

Росія не може використати свої кораблі для продовження укладання скандального газопроводу "Північний потік-2" замість швейцарських. Ті ж припинили участь у проєкті через санкції США.

Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будівництво, не має дозволу на використання у територіальних водах Данії, повідомляє S&P.

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Водночас цей корабель має необхідне обладнання, аби завершити будівництво "Північного потоку-2".

Дозвіл на роботи, який Данія видала 30 жовтня 2019 року, передбачає що кораблі повинні мати систему динамічного позиціювання. Натомість у російського корабля такої системи нема.

"Академік Черський" – єдиний корабель, який міг би продовжити будівництво попри американські санкції.

Його росіяни використовували для прокладки морських трубопроводів в арктичних водах. Наразі "Академік Черський" перебуває на Далекому Сходу Росії. Йому потрібно буде пливти 2 місяці, щоб продовжити роботи у Данії.

Трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

"Північний потік-2": основне

ПП2 – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.



Мапа "Північного потоку-2"

Що відомо про "Північний потік-2":

Вартість проєкту: 10 мільярдів євро.

Пропускна здатність: 55 мільярдів кубометрів на рік.

Довжина: 2 тисячі 460 кілометрів.

Оператор: компанія Nord Stream 2 AG.

Засновник і власник Nord Stream 2 AG: російський монополіст "Газпром".

Партнери: французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Зараз "Північний потік 2" готовий приблизно на 92%. Його планували запустити ще в 2019, однак була затримка через Данію – не давала дозвіл на будівництво у своїх водах.

Дія американських санкцій

Законопроєкт про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

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Зокрема, санкції будуть стосуватися: