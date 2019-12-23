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      Обмен экс-беркутовцев: семьи Героев Небесной сотни обратились к Зеленскому

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      Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской, готовят к обмену / glavcom.ua

      Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" обратилась к Владимиру Зеленскому с тем чтобы не допустить обмен пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах Майдана. Передача бывших силовиков запланирована в рамках обмена пленных.

      Об этом говорится в заявлении организации "Семья Героев Небесной сотни", которая представляет интересы потерпевших по этому делу, опубликованной в фейсбуке.

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      В организации отметили, что экс-беркутовцы не является ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связанные с сепаратизмом.

      Освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана ... Именно с этим процессом родные погибших Героев Небесной Сотни и общество в целом связывают главным образом свои надежды на справедливость,
      - говорится в заявлении.

      Семьи Героев Небесной сотни считают, что требованием выдать экс-беркутовцов Россия хочет расколоть общество и устроить "ревизию оценки Революции Достоинства". А это в результате может привести к изменению курса Украины с проевропейского на пророссийский.

      Что семьи Небесной сотни просят у Зеленского

      • Не допустить вмешательства России в осуществление правосудия в наиболее резонансном и исторически важном деле в Украине.
      • Не допустить вмешательства и влияние России на прокуроров и судей в этом процессе.
      • Не допустить неправосудного освобождения обвиняемых в этом производстве, что повлечет остановку судебного процесса.
      • Предотвратить попытку России под видом шагов по разрешению конфликта расширить его на всю Украину. Обмен экс-беркутовцев является именно этим.
      • Не допустить раскола общества, волны акций протеста, которые очевидно произойдут при попытке реализации таких решений.

      О возможном обмене экс-беркутовцев

      О том, что бывшим работникам "Беркута" готовят изменении меры пресечения, стало известно накануне. Об этом должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение им дало руководство ГПУ, сообщило "Громадське", ссылаясь на собственные источники.

      Согласно полученной информации, решение об обмене бывших силовиков приняло высшее руководство страны.

      На 24 декабря запланировано судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. На нем прокуроров должны были просить об изменении меры пресечения обвиняемым.

      23 декабря контактная группа на переговорах в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года.

      Что известно о наказании экс-беркутовцев, причастных к расстрелу Майдана

      • Ранее из СИЗО отпустили экс-беркутовца Александра Маринченко, который обвиняется по делу о расстрелах на Институтской, под домашний арест.
      • Сергею Тамтуре, который также является фигурантом дела, 24 октября смягчили меру пресечения.
      • Ранее Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова.
      • Еще трое обвиняемых бывших беркутовцев – Олег Янишевский Сергей Зинченко и Павел Аброськин – до сих пор находятся в СИЗО.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными СІЗО Революция достоинства Беркут Небесная Сотня
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