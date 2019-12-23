Ексберкутівців, обвинувачених в розстрілі Майдану, готують на обмін, – ЗМІ

Українська сторона планує передати бойовикам Донбасу колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі Майдану. Передача запланована у межах обміну полонених.

Ексберкутівцям готують зміну запобіжного заходу, про це мають клопотати прокурори. Відповідне розпорядження їм дало керівництво ГПУ, повідомило Громадське, посилаючись на власні джерела.

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Відповідно до отриманої інформації, рішення про обмін колишніх силовиків ухвалило вище керівництво країни.

На 24 грудня заплановане судове засідання у справі про вбивство 48 та поранення 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. На ньому прокурорів мали би просити про зміну запобіжного заходу обвинуваченим.

23 грудня контактна група на переговорах у Мінську домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх" до кінця року.

Що відомо про покарання ексберкутівців, причетних до розстрілу Майдану