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      Ексберкутівців, обвинувачених в розстрілі Майдану, готують на обмін, – ЗМІ

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      Ексберкутівців, обвинувачених в розстріли на Інститутській, готують до обміну / glavcom.ua

      Українська сторона планує передати бойовикам Донбасу колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі Майдану. Передача запланована у межах обміну полонених.

      Ексберкутівцям готують зміну запобіжного заходу, про це мають клопотати прокурори. Відповідне розпорядження їм дало керівництво ГПУ, повідомило Громадське, посилаючись на власні джерела.

      Читайте також: Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі ексберкутівців

      Відповідно до отриманої інформації, рішення про обмін колишніх силовиків ухвалило вище керівництво країни.

      На 24 грудня заплановане судове засідання у справі про вбивство 48 та поранення 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. На ньому прокурорів мали би просити про зміну запобіжного заходу обвинуваченим.

      23 грудня контактна група на переговорах у Мінську домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх" до кінця року.

      Що відомо про покарання ексберкутівців, причетних до розстрілу Майдану

      • Раніше з СІЗО відпустили ексберкутівця Олександра Маринченка, який є обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській, під домашній арешт. 
      • Сергію Тамтурі, який також є фігурантом справи, 24 жовтня пом’якшили запобіжний захід. 
      • Раніше Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екскомандира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. 
      • Ще троє обвинувачених колишніх беркутівців – Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін – досі перебувають у СІЗО.
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      Теги: Новини України Новини політики Беркут Революція Гідності СІЗО Обмін полоненими Небесна Сотня
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