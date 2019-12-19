Розстріли на Євромайдані: суд відпустив колишнього беркутівця Маринченка під домашній арешт
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у розстрілі на Майдані ексбійця спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка.
Його підозрюють у розстрілі 48 активістів Євромайдану на Інститутській у лютому 2014 року. Про зміну запобіжного заходу для Маринченка повідомив у фейсбуці адвокат Валентин Рибін.
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Олександр Маринченко вийшов під цілодобовий домашній арешт!
— написав Рибін.
Він додав, що це "найкращий подарунок на день адвокатури захисникам київського "Беркута".
Кого з ексберкутівців ще звільнили з-під варти:
- Раніше Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екскомандира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова.
- До цього Святошинський райсуд Києва помʼякшив міру запобіжного заходу колишньому працівнику спецпідрозділу "Беркут" Сергію Тамтурі, обвинуваченому в розстрілах на Євромайдані.
- Ще 30 серпня Дніпровський районний суд Києва виправдав колишнього беркутівця Андрія Хандрикіна, якого звинувачували в побитті та тортурах активістів Євромайдану.
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