Розстріли на Євромайдані: суд відпустив колишнього беркутівця Маринченка під домашній арешт

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у розстрілі на Майдані ексбійця спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка.

Його підозрюють у розстрілі 48 активістів Євромайдану на Інститутській у лютому 2014 року. Про зміну запобіжного заходу для Маринченка повідомив у фейсбуці адвокат Валентин Рибін.

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Олександр Маринченко вийшов під цілодобовий домашній арешт!

— написав Рибін.

Він додав, що це "найкращий подарунок на день адвокатури захисникам київського "Беркута".

Кого з ексберкутівців ще звільнили з-під варти: