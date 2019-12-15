На Прикарпатті п'яний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні: фото загиблого

Увечері суботи, 14 грудня, на Івано-Франківщині трапилося ДТП за участю водія на підпитку та велосипедиста. Від отриманих травм останній загинув на місці події.

Правоохоронці встановили, що 33-річний водій Аudi А6 був у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє поліція Івано-Франівської області.

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Водія вже затримали правоохоронці, невдовзі йому повідомлять про підозру, а суд обере міру запобіжного заходу.

Місцеві зазначають, що загиблим в аварії є найстарший син Героя Небесної сотні Ігоря Ткачука – 23-річний Євген.

Хіба за це його батько загинув? Як за 6 років після Революції Гідності люди досі не почали зміни із себе? Як досі немає належних покарань за водіння п'яним? Чиїми життями ще буде заплачено за це?

– написала знайома сім'ї Ткачуків Аліна Боднар.

Санкція статті, за якою звинувачують затриманого, передбачає покарання терміном від 3 до 8 років, можливе позбавлення права на керування автомобілем до 3 років.

Що відомо про Ігоря Ткачука?Ткачук Ігор – активіст Євромайдану. Загинув у Києві від кулі снайпера 20 лютого 2014 року у віці 38 років. У нього залишилися дружина і троє дітей.



Як розповіла його дружина, на Майдан Ігор поїхав, бо хотів кращого життя для себе і своїх дітей. Посмертно удостоєний звання Героя України та медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП.

Загиблий Євген Ткачук: дивіться фото



Герой Небесної сотні Ігор Ткачук