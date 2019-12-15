На Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни, – СМИ
Вечером субботы, 14 декабря, в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием водителя в нетрезвом состоянии и велосипедиста. От полученных травм последний погиб на месте происшествия.
Правоохранители установили, что 33-летний водитель Аudi А6 был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает полиция Ивано-Франивский области.
Водителя уже задержали правоохранители, вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.
Местное издание "Галка" сообщает, что погибшим был сын Героя Небесной сотни с Коломыйщины Игоря Ткачука.
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