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      На Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни, – СМИ

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      На Ивано-Франковщине пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни Игоря Ткачука / tsn.ua

      Вечером субботы, 14 декабря, в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием водителя в нетрезвом состоянии и велосипедиста. От полученных травм последний погиб на месте происшествия.

      Правоохранители установили, что 33-летний водитель Аudi А6 был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает полиция Ивано-Франивский области.

      Водителя уже задержали правоохранители, вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

      Местное издание "Галка" сообщает, что погибшим был сын Героя Небесной сотни с Коломыйщины Игоря Ткачука.

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      Теги: Новости Украины
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