На Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни, – СМИ

Вечером субботы, 14 декабря, в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием водителя в нетрезвом состоянии и велосипедиста. От полученных травм последний погиб на месте происшествия.

Правоохранители установили, что 33-летний водитель Аudi А6 был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает полиция Ивано-Франивский области. Водителя уже задержали правоохранители, вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Местное издание "Галка" сообщает, что погибшим был сын Героя Небесной сотни с Коломыйщины Игоря Ткачука. Новость дополняется...