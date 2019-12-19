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      Расстрелы на Евромайдане: суд отпустил бывшего беркутовца Маринченко под домашний арест

      18 Читати новину українською
      Александр Маринченко / censor.net

      Суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в расстреле на Майдане бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко.

      Его подозревают в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в феврале 2014 года. Об изменении меры пресечения Маринченко сообщил в фейсбуке адвокат Валентин Рыбин.

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      Александр Маринченко вышел под круглосуточный домашний арест!
      — написал Рыбин.

      Он добавил, что это "лучший подарок на день адвокатуры защитникам киевского "Беркута".

      Кого из бывших беркутовцев еще освободили из-под стражи:

      • Ранее Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова.
      • К этому Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах на Евромайдане.
      • Еще 30 августа Днепровский районный суд Киева оправдал бывшего беркутовца Андрея Хандрикина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Небесная Сотня Решение суда Революция достоинства Беркут
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