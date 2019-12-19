Расстрелы на Евромайдане: суд отпустил бывшего беркутовца Маринченко под домашний арест

Суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в расстреле на Майдане бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко.

Его подозревают в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в феврале 2014 года. Об изменении меры пресечения Маринченко сообщил в фейсбуке адвокат Валентин Рыбин.

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Александр Маринченко вышел под круглосуточный домашний арест!

— написал Рыбин.

Он добавил, что это "лучший подарок на день адвокатуры защитникам киевского "Беркута".

Кого из бывших беркутовцев еще освободили из-под стражи: