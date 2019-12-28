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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Кто из украинцев может вернуться домой из плена России: имена

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      Обмен пленными 29 декабря / Иллюстративное фото

      Во время обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Россия может передать Украине военных, которые во время войны на Донбассе попали в плен боевиков. Среди них – награжденный орденом "За мужество" боец Иван Деев.

      Об обмене Деева сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

      Важно: Экс-беркутовцев, подозреваемых в убийствах на Майдане, включили в список на обмен: документ

      Иван Деев – военный 8-го полка спецназначения ВСУ, был активистом Майдана. В 2016 году его наградили орденом "За мужество" 3-й степени за участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Попал боец в плен боевиков на Луганщине в феврале 2017 года.

      Также во время обмена в воскресенье на Родину могут вернуться такие военные, которых боевики удерживают в колонии оккупированного Донецка.

      23-летний Василий Жемелинский – военный 57-й бригады ВСУ, попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 года под Песками.

      54-летний Борис Пундор – боец 43-й отдельной механизированной бригады "Патриот". Вместе с 7 побратимами попал в плен боевиков "ДНР", заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.

      К теме: Обмен пленными: три негативных последствия для Украины

      Богдан Пантюшенко – боевики подбили его танк под Донецком. С января 2015 года находится в плену боевиков, а так называемый суд оккупантов приговорил его к 18 годам заключения.

      Александр Кориньков и Сергей Глондар. Они попали во вражеский плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевое задание в районе Дебальцева. Бойцы сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцева, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, часть получили ранения, а остальные взяли в плен.

      Что известно об обмене пленными?Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

      Передача удерживаемых между Украиной и подконтрольными РФ боовиками должна пройти 29 декабря в 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.

      Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Пророссийские боевики Украинцы в плену РФ Вооруженные силы Украины
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