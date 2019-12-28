Хто з українців може повернутися додому з полону Росії: імена

Під час обміну утримуваними особами 29 грудня Росія може передати Україні військових, які під час війни на Донбасі потрапили у полон бойовиків. Серед них – нагороджений орденом "За мужність" боєць Іван Дєєв.

Про обмін Дєєва повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на свої джерела.

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Іван Дєєв – військовий 8-го полку спецпризначення ЗСУ, був активістом Майдану. У 2016 році його нагородили орденом "За мужність" 3-го ступеня за участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Потрапив боєць у полон бойовиків на Луганщині у лютому 2017 року.

Також під час обміну у неділю на Батьківщину можуть повернутися такі військові, яких бойовики утримують в колонії окупованого Донецька.

23-річний Василь Жемелінський – військовий 57-ї бригади ЗСУ, потрапив у полон бойовиків "ДНР" 17 лютого 2018 року під Пісками.

54-річний Борис Пундор – боєць 43-й окремої механізованої бригади "Патріот". Разом з 7 побратимами потрапив у полон бойовиків "ДНР", заїхавши вантажівкою на непідконтрольну українській владі територію 22 травня 2019 року.

До теми: Обмін полоненими: три негативні наслідки для України

Богдан Пантюшенко – бойовики підбили його танк під Донецьком. З січня 2015 року перебуває у полоні бойовиків, а так званий суд окупантів засудив його до 18 років ув'язнення.

Олександр Коріньков та Сергій Глондар. Вони потрапили у ворожий полон 16 лютого 2015 року, коли виконували бойове завдання у районі Дебальцевого. Бійці супроводжували колону й мали вивести поранених з Дебальцевого, однак їхній загін потрапив у засідку. Тоді декілька військових загинуло, частина отримали поранення, а решту взяли у полон.

Що відомо про обмін полоненими?Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.



Передача утримуваних між Україною та підконтрольними РФ боовиками має пройти 29 грудня об 11 годині на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області.



Для обміну українські суди вже звільнили з-під варти низку скандальних особистостей. Серед них і троє організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році.