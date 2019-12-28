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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      РосЗМІ показали ще 3 полонених українців, яких можуть обміняти: фото

      62 Читать новость на русском
      Українці, яких можуть обміняти / hromadske.ua

      Російський пропагандистський телеканал "Россия 1" показав 3 військовополонених українців, яких бойовики утримують в колонії окупованого Донецька. Їх нібито мають обміняти 29 грудня.

      У сюжеті "Россия 1" видно 23-річного Василя Жемелінського та 54-річного Бориса Пундора. Третього чоловіка з сюжету ідентифікувати наразі не вдалося, пише "Громадське".

      Раніше: РосЗМІ показали українських військових, які п'ять років перебувають у полоні бойовиків: фото

      На відео Жемелінський запитав у так званої "омбудсменки ДНР" Дар'ї Морозової, чи повернуться вони додому цього року.

      Морозова відповіла, що вони є у списках на майбутній обмін утримуваними.

      Російський телеканал показав коментар Жемелінського, який говорить, що має намір служити далі в рядах Збройних сил України, "якщо це буде можливо".

      Зверніть увагу: Ексберкутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, включили в список на обмін: документ

      Що відомо про Василя Жемелінського та Бориса Пундора?

      Василь Жемелінський – військовий 57-ї бригади ЗСУ, потрапив у полон бойовиків "ДНР" 17 лютого 2018 року під Пісками.

      Борис Пундор – один з восьми військовослужбовців 43-й окремої механізованої бригади "Патріот", які потрапили у полон "ДНР", заїхавши вантажівкою на непідконтрольну українській владі територію 22 травня 2019 року.

      Важливо! У неділю, 29 грудня, повинен відбутися обмін полоненими між Україною та бойовиками. Він має пройти у районі населеного пункту Майорське.

      Що відомо про запланований обмін?Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.

      У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100. Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Новини Росії Операція Об'єднаних сил
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