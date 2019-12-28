РосЗМІ показали ще 3 полонених українців, яких можуть обміняти: фото

Російський пропагандистський телеканал "Россия 1" показав 3 військовополонених українців, яких бойовики утримують в колонії окупованого Донецька. Їх нібито мають обміняти 29 грудня.

У сюжеті "Россия 1" видно 23-річного Василя Жемелінського та 54-річного Бориса Пундора. Третього чоловіка з сюжету ідентифікувати наразі не вдалося, пише "Громадське".

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На відео Жемелінський запитав у так званої "омбудсменки ДНР" Дар'ї Морозової, чи повернуться вони додому цього року.

Морозова відповіла, що вони є у списках на майбутній обмін утримуваними.

Російський телеканал показав коментар Жемелінського, який говорить, що має намір служити далі в рядах Збройних сил України, "якщо це буде можливо".

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Що відомо про Василя Жемелінського та Бориса Пундора?

Василь Жемелінський – військовий 57-ї бригади ЗСУ, потрапив у полон бойовиків "ДНР" 17 лютого 2018 року під Пісками.



Борис Пундор – один з восьми військовослужбовців 43-й окремої механізованої бригади "Патріот", які потрапили у полон "ДНР", заїхавши вантажівкою на непідконтрольну українській владі територію 22 травня 2019 року.

Важливо! У неділю, 29 грудня, повинен відбутися обмін полоненими між Україною та бойовиками. Він має пройти у районі населеного пункту Майорське.

Що відомо про запланований обмін?Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.



У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100. Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів.